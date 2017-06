Eikrem mot Malmö-exit denne sommeren

Magnus Wolff Eikrem (26) har gått fra å være poengkonge til å bli benket i svenske Malmö. Nå tyder alt på at han blir solgt denne sommeren.

Han har et halvår igjen av kontrakten med den svenske serielederen, men etter det VG erfarer jobber spillerens agent Jim Solbakken aktivt for å skaffe midtbanespilleren ny klubb i overgangsvinduet – og dermed vil det trolig skje noe rundt nordmannen fra og med 15. juli.

Til disse opplysningene har ikke 26-åringen så veldig mye å si.

– Vi får vente og se hva som skjer. Kjedelig svar som vanlig, melder Magnus Wolff Eikrem til VG.

Malmös stjerne: Forstår ikke at Eikrem ikke er på landslaget

Tre sesonger – tre trenere



Han er inne i sin tredje sesong i Sveriges beste fotballag – og har hatt tre forskjellige trenere. Han ble hentet av Åge Hareide, blomstret under danske Allan Kuhn og slitt med spilletid under svenske Magnus Pehrsson.

I 2016 leverte han 15 målgivende og fire scoringer på veien til seriegull, pluss mål i cupfinalen på våren. Denne sesongen er det bare blitt tre kamper fra start.

Dessuten har Champions League-rike Malmö akkurat kjøpt midtbanespilleren Kingsley Sarfo fra Sirius for rundt 13 millioner kroner.

Malmö har forsøkt å få nordmennen til å forlenge kontrakten denne våren. Klubbens sportssjef Daniel Andersson har avvist overfor svenske CMore at benkingen av Eikrem var en «straff» for at han ikke ville forlenge kontrakten.

– Nei, det ligger ingenting bak det. Det er en sportslig beslutning fra Magnus (Pehrsson), sa Daniel Andersson tidligere denne sesongen.

Så du denne? Samuelsen skuffet over løftebrudd

– Viktigere med spilletid enn skatt



Magnus Wolff Eikrems agent Jim Solbakken oppsummerte situasjonen slik for både Eikrem og Jo Inge Berget (hvis kontrakt også går ut etter denne sesongen) overfor Kvällsposten under vårsesongen.

– Er guttene fornøyde og får spille fotball, kan de begge bli i Malmö i mange år. Får de ikke spille, så er det ingen fotballspillere som vil bli, sa Solbakken.

Han avviste samtidig at skattefordelene som utenlandske fotballspillere får i Sverige de første tre årene, spilte inn for Eikrem og Berget.

– Det er viktigere med spilletid enn skatt, uttalte Jim Solbakken.

Det er naturlig å anta at veien videre for Eikrem er ut av Sverige. I hans gamle klubb Molde sitter hans gamle trener Ole Gunnar Solskjær og ville garantert tatt imot en av sine favorittspillere med åpne armer – om det ville vært tilrettelagt økonomisk.

Men også en retur til Molde, rett før Eikrem fyller 27, virker akkurat nå heller tvilsomt.