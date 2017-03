Diskerud om utfrysingen i New York: – Ville få meg til å droppe lønnen

Mikkel Diskerud (26) mener høy lønn var årsaken til at Major League-klubben New York City holdt ham ute av laget.

– Det ble kjølig da de ville få meg å droppe lønnen og si opp kontrakten, sier Diskerud – som kalles «Mix» – til Aftonbladet.

Den tidligere Stabæk- og Rosenborg-spilleren forbereder seg til seriestarten med IFK Göteborg, som møter Malmö FF på hjemmebane i morgen. Han er lånt ut til Allsvenskan-klubben frem til august, og har ikke gitt opp håpet om å få en ny mulighet i storklubben på Manhattan.

– Jeg er fortsatt motivert til å komme tilbake på banen igjen i en blå Etihad-drakt og fullføre avtalen som begge parter ble enige om. New York City er på vei til å bli en fantastisk klubb, sier Diskerud.

Blant de best betalte



Han spilte halvannen sesong sammen med verdensstjerner som David Villa, Andrea Pirlo og Frank Lampard, men etter kampen mot Real Salt Lake 3. juli i fjor var det bråstopp.

Diskerud har en grunnlønn på rundt 6,3 millioner kroner, og er blant de best betalte spillerne i klubben. Det kompliserte systemet i Major League, med lønnstak, gjorde at Diskerud ble forsøkt presset ut.



Klubben har lov til å ha tre høyt betalte spillere. Lampard, Pirlo og Villa tjener rundt seks millioner dollar hver, mens resten av stallen har langt mindre lønn. Diskerud får klart mest av de med «vanlig» lønn.



– Jeg følte meg ikke fryst ut av dem som jobber i og rundt klubben. New York City-fansen har også vært helt fantastiske. I løpet av den tøffe tiden fikk jeg bare mer motivasjon, spesielt når mange rundt laget og andre spillere hvisket til meg «stå på Mix», forteller Diskerud.

Spilleren med norsk far og amerikansk mor har også mistet plassen sin i den amerikanske landslagstroppen. Men i IFK Gøteborg satser han på å finne tilbake til formen han hadde i Rosenborg – og i begynnelsen av tiden i New York. Diskerud ble for to år siden tidenes første målscorer i ligaen for den ferske klubben.

PS! Låneavtalen mellom New York City og IFK Göteborg går ut 27. august. I IFK er han lagkamerat med Henrik Bjørdal (på lån fra Brighton), Thomas Rogne, og 19-åringen Benjamin Zalo som har U19-kamper for Norge.