Svein-Erik Edvartsen sparket - vil stevne NFF for retten

Svein-Erik Edvartsen (38) er ferdig som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Han får heller ikke dømme fotballkamper i 2018.

Det får VG bekreftet tirsdag ettermiddag.

Svein-Erik Edvartsen bestrider på sin side oppsigelsen, og kommer etter det VG forstår til å saksøke Norges Fotballforbund (NFF) for det han mener er usakelig oppsigelse.

– NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sier kommunikasjonssjef Svein Graff.

Konfrontert med dette, skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden følgende i en tekstmelding til VG:

– Hvis Graff har uttalt seg slik, ser jeg frem til å høre han føre bevis med strafferettslig beviskrav for sin uforbeholdne injurie, men det får eventuelt bli en egen rettslig prosess.

Dermed ligger saken an til å bli en offentlig skittentøysvask av de helt sjeldne. Etter det VG forstår vil en rekke av landets mest profilerte fotballdommere, samt sentrale NFF-topper, måtte vitne i en eventuell rettssak.

Edvartsens advokat bekrefter at NFF, etter en avtale som ble signert i vår, har rett til å betale dommeren full lønn ut 2018 istedet for å la ham dømme på topnivå.

«At de også vil avslutte jobben som seksjonssjef, mener vi er uholdbart og vi har nektet å inngå avtale her. Så vi får se hva domstolene sier til NFFs personalbehandling. Det kan ta noen år å få avklaret dette, og det er ikke sikkert at både Edvartsen og generalsekretæren (Pål Bjerketvedt, red. anm.) vil beholde jobben sin, men hvem av dem som må søke ny jobb, vet jeg lite om idag. Slik jeg ser det, har ikke NFF forevist noe i nærheten av saklig begrunnelse for å avslutte arbeidsforholdet» skriver han til VG.

I sommer bekreftet fotballforbundet at de gransket en lang rekke eposter som skal ha blitt sendt til ulike mottakere, der fellesnevneren var at innholdet var fordelaktig for Edvartsen.

Fotballforbundet mener nå, etter det VG forstår, at de har bevis for at Edvartsen står bak fire av epostene. Disse skal være sendt i andres navn. En IP-adresse skal være blant det som trekkes frem som bevis for at Edvartsen knyttes til epostene. Toppdommeren nekter derimot bestemt for at han har noe som helst med disse epostene å gjøre.

– Hvorfor er det bestemt at Edvartsen ikke dømmer i 2018?

– Fordi han ikke har den nødvendige tilliten som skal til for å dømme i regi av NFF, sier Svein Graff.

– Hva er NFFs reaksjon på at Edvartsen varsler rettssak?

– Det tar vi til etterretning. Vi har ikke noe behov for å kommentere det, svarer Graff.

Edvartsen var rangert som landets nest beste fotballdommer i fjor, og dømte VM-kvalifiseringskamp så sent som i mars. I tillegg til dette har han vært ansatt som seksjonsleder i avdelingen for samfunnsansvar i NFF.

Det kom meldinger om at Edvartsen mistet denne jobben allerede for fire dager siden.

Først i dag, tirsdag, fikk 38-åringen selv formidlet beskjeden. Deretter skal det bare ha gått minutter før Edvarstsen mottok en ny melding: Han oppnevnes ikke som nasjonal eller internasjonal dommer i 2018.



Edvartsen gikk frivillig med på å å ta ett års pause som toppdommer i etterkant av konflikten tidligere i år. Dette kostet fotballforbundet rundt 700.000 kroner i kompensasjon.

Som VG omtalte 17. august, inneholder avtalen også et punkt som slår inn dersom han ikke får lov til å dømme i 2018. Dette er altså en realitet etter dagens beslutning i NFF.

Etter det VG forstår skal det ikke være snakk om like mye penger i kompensasjon som i 2017 – men det handler likevel om flere hundre tusen kroner også denne gangen.

I forliket fra i vår heter det også at NFF skulle «skape arenaer slik at Edvartsen kan gjenvinne tilliten». Edvartsen og advokat John Christian Elden mener etter det VG forstår at slike arenaer aldri har blitt skapt, og at fotballforbundet på den måten har brutt vilkårene i avtalen de selv skrev under på.

VG skrev tidligere i uken om hvordan fotballforbundet og Edvartsen - samt hans advokatvenn John Christian Elden - møttes i juni. Da skal 38-åringen ha fått tilbud om full lønn i både 2017 og 2018 dersom han sluttet frivillig som seksjonsleder i forbundet.



Edvartsen avslo ifølge VGs kilder dette. Denne uken møttes partene på nytt. VG er ikke kjent med hva som lå på bordet under dette møtet, men NFF avviser av det lenger var aktuelt å tilby noen sluttpakke.

I møtet skal det ha vært høy temperatur underveis, før partene avsluttet uten å bli enige.

Saken startet i vinter som en bitter krangel mellom Edvartsen og dommersjef i NFF, Terje Hauge. Idet tvisten virket å være løst, gikk deretter flere toppdommere ut og hevdet seg trakassert av Edvartsen. Han svarte med anklager om akkurat det samme fra motparten.

Deretter kom anklager om falske eposter, dagens oppsigelse - samt påfølgende stevning for retten.

