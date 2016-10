«Toro» og «BP» sammen igjen – 24 år etter nesten-opprykket med Grue

DRAMMEN (VG) De spilte sammen i Grue for 24 år siden. Nå er Bjørn Petter Ingebretsen (49) veldig glad for at det er akkurat Tor Ole Skullerud (46) som skal lede Strømsgodset videre.

Den viktigste jobben er torsdag kveld. Med seier mot Kongsvinger er Strømsgodset klar for en ny cupfinale.

Ståle Solbakken, som selv har spilt for Grue og som kjenner begge godt, sier følgende til VG:

Mye skadet

– «Bjølle» var en perfekt midtbanepartner og kamerat fra tiden i Grue. Tor Ole Skullerud var med i Grues siste, store sesong, i 1992, da klubben var en kamp unna opprykk til det som i dag er Obos-ligaen. «Toro» måtte til Grue for å forstå fotball (han er fra Kongsvinger, ikke akkurat Solbakkens favorittklubb). Som spiller var han slepen. De to hadde passet godt sammen på banen, og de blir helt sikkert et godt par utenfor banen for Strømsgodset nå, sier Solbakken.

LES OGSÅ: «BP» plages stadig med anfall

FAKSIMILE: Fra Glåmdalen.

– Men de spilte jo sammen...?

– Ja, men Bjølle var nesten alltid skadet, ler Solbakken.

– Vi møttes i 1992 og spilte sammen en sesong i Grue. Men vi var aldri nære venner, sier Tor Ole Skullerud.

På faksimilen til høyre, fra avisa Glåmdalen, ser vi at Skullerud var stand-inn for Ingebretsen i 1992 også. Han fikk 16 minutter for kompisen.

LES OGSÅ: Skulle overtar Strømsgodset

Kjent hverandre i 24 år

– Jeg hørte om den der. Men nå har de visst funnet en kamp der han kom inn for meg også. Så jeg var ikke noen super-innbytter heller, ler Skullerud.

Og han har rett: I den andre kampen VG har faksimile fra, er det Ingebretsen som har fått 12 minutter for Skullerud...

Tonen er god. Begge er glade for at de nå jobber sammen. De har kjent hverandre siden tiden i Grue.

FAKSIMILE fra Glåmdalen.

– Toro hadde veldig mange år som landslagstrener for aldersbestemte lag. Jeg var ofte til stede, siden jeg var spillerutvikler for Strømsgodset, svarer Bjørn Petter Ingebretsen.

Han mener det er et «perfekt valg» med Tor Ole Skullerud som hans erstatter som hovedtrener for Strømsgodset.

LES OGSÅ: Wibe-Lund: – Jeg kan bli tidenes kortest sittende hovedtrener

Toro - den beste

– Klubben har staket ut en kurs, og Tor Ole er den beste til å føre ting videre, slik Strømsgodset ønsker å fremstå. Han er en jeg vet hva står for, noe jeg ikke ville sagt om alle jeg kjenner, sier Ingebretsen.

– Det er nok ikke perfekt, men vi er nok ganske like i tankesett, både når det gjelder fotball som spill og det å tenke på hele mennesket, svarer Skullerud.

Bjørn Petter Ingebretsen skal fortsatt være i Strømsgodset, uten at han i øyeblikket vet om han skal tilbake i sin gamle jobb som spillerutvikler eller gjøre noe annet.

– For meg er det uansett ingen nedtur. Jeg skal kose meg i klubben uansett, sier Ingebretsen.

LES OGSÅ: Vinnermål fra cornerflagget sikret drømmestart for Skullerud

Måtte snakke med BP

GODT HUMØR: «Toro» til venstre og «BP» Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Da jeg skjønte at jeg var aktuell til jobben som hovedtrener, ringte Bjørn Petter. Det var viktig at vi fikk prata sammen, at dette ble gjort på en riktig måte. Det er «noe dritt» når noen strever, som Bjørn Petter gjør, og da jeg skjønte at han hadde fått et lite infarkt, så skvatt jeg. Det blir sånn når det er noen du kjenner, sier Skullerud.

Han synes det er naturlig at «BP» tas med på råd og er en samtalepartner fremover – hvis han orker.

– Han skal få hvile litt nå, ikke bli mast på. Men han er jo en bauta i miljøet her. Jeg vet hva han står for, og det blir bare rart hvis jeg ikke benytter meg av hans kompetanse. Vi har jo snakket litt sammen allerede, og jeg overtok jo teamet hans. Det er mye kompetanse der, sier Skullerud – og legger til:

– Jeg vet det var en drøm for han å trene Strømsgodsets A-lag. Da er det bare synd at det er helsen som ødelegger, kommenterer Tor Ole Skullerud.

Han mener Strømsgodset er «et godt sted å være».

Taper aldri semifinaler

– Jeg har alltid likt Strømsgodset og Marienlyst. Jeg har vært her mange ganger som trener for motstanderen. Det er en drivkraft og en stemning her, og den liker jeg veldig godt, sier Godsets nye hovedtrener.

Hjemmedebuten, og den viktigste jobben hans i høst, er torsdag kveld, i cupen mot hjemstedet hans, Kongsvinger. Presset er der - Strømsgodset har aldri tapt en semifinale i cupen. Og alle sju er spilt på Marienlyst...

Premien for seier i kveld er klubbens åttende cupfinale - og Skulleruds tredje, de to første med Vålerenga og Molde (seier i begge).