Skullerud overtar Strømsgodset

Tor Ole Skullerud (45) overtar som trener for Strømsgodset. Hans første oppgave blir å stoppe en 11 kamper lang rekke uten seirer i Tippeligaen.

Da Bjørn Petter Ingebretsen ble sykemeldt for tredje gang denne høsten, i forrige uke, var det ikke lenger noen tvil: Strømsgodset måtte ut på trenermarkedet igjen, for tredje gang siden Ronny Deila ga seg og dro til Celtic og skotsk fotball i 2014.

Kontrakt ut 2018

Tor Ole Skullerud, som ledet Molde til en historisk The Double i nettopp 2014, er et navn som lenge har vært diskutert på Marienlyst, men som Strømsgodset ikke kunne komme fram med før avklaringen rundt Ingebretsens fremtid ble avklart.

I forrige uke kom den endelige avklaringen. Og tirsdag ble Skullerud ansatt. Han tar nå over med umiddelbar virkning, og har skrevet en kontrakt med seriemesteren fra 2013 ut 2018-sesongen.

– Strømsgodset er en fantastisk fotballklubb og Marienlyst er en arena som jeg alltid har hatt stor glede av å komme til – både som trener og tilskuer, sier Tor Ole Skullerud.

Tor Ole Skullerud har mye erfaring, tross sin relativt unge alder (som fotballtrener). Han har trent Vålerenga (som hovedtrener under manager Martin Andresen) til cupmesterskap, han hadde U-21-landslaget som nådde semifinalen i EM, han var en kort periode assistent for Per-Mathias Høgmo på A-landslaget (høsten 2013) og han vant The Double med Molde i 2014, før han fikk sparken i samme klubb i fjor høst.

Evaluert Høgmo

Siden har Skullerud jobbet for TV-kanalen Max, der han blant annet har evaluert samme Høgmo, mens han har ventet på det rette tilbudet. Og siden familien Skullerud fortsatt bor i Bærum, og har tenkt å bli boende der, var jobben i Strømsgodset perfekt for både Skullerud og Godset.

Tre seriekamper blir det denne høsten, den første borte mot Sogndal søndag, før Skullerud starter på den virkelige jobben: Løfte Strømsgodset inn igjen som en tittelutfordrer igjen, i sesongene 2017 og 2018.

Det er jobben hans nå. Men han fullfører Discovery-jobben, i høstens siste kvalik-kamp til VM for Norge, i Praha mot Tsjekkia 11. november.

– Tor Ole Skullerud kommenterer Tsjekkia-kampen sammen med Kenneth Fredheim. Etter det blir det en ny mann i den rollen. Vi skal snakke med Tor Ole om eventuelle sendinger som ikke har å gjøre med landslaget og eliteserien, sier Discoverys sportssjef Jan Erik Aalbu til VG.

Strømsgodset har de siste sesongene vært en av Norges mest veldrevne klubber, og sportslig har det også gått veldig bra – omtrent fra 2011 og fram til i høst. Men tre sykmeldinger på klubbens hovedmann, Bjørn Petter Ingebretsen, har ført til mye uro i og rundt klubben.

Nå håper klubben på en større stabilitet igjen, med Moldes tidligere gulltrener Tor Ole Skullerud, på plass på Marienlyst.

– Tor Ole er den beste mannen til å erstatte Bjørn Petter Ingebretsen, slik at vi kan videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort over mange år. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid som kommer til å styrke Strømsgodset som toppklubb, sier sportssjef Jostein Flo.

– Skullerud er først og fremst en fagmann med stor integritet, og med en sterk motivasjon til å bli bedre. Han liker å jobbe med unge spillere og han er en svært dyktig lagbygger. Han har gode resultater å vise til flere steder, og har etter hvert opparbeidet seg bred erfaring og kompetanse, sier sportssjefen.