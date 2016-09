Odd-scoring etter 13,5 sek. – Godset er trolig ute av medaljekampen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Odd 1-1) Odd forsvarte seg godt og sikret ett poeng i Drammen. Dermed kan Godset være ute av medaljekampen og drømmen om spill i Europa.

Odd er derimot fortsatt med i sølvkampen.

– Vi må innse at vi ikke er gode akkurat nå. Men Godset skapte omtrent ingenting på sin hjemmebane. Jeg hadde håpet at vi kunne skapt mer, og i andre omgang hadde jeg ønsket mer pasningsspill. Men forsvarsspillet var outstanding, sier Dag-Eilev Fagermo til TV 2 etter kampen.

– Prestasjonen vår er god. Det er små marginer om at vi får et mål til, sa Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til samme kanal.

Til VG sier «BP»:

– Vi har fortsatt en mulighet til å komme ut i Europa gjennom cupen!

Drammen-publikumet satt fortsatt og nynnet på «Gamle Gress» da Odd gikk i ledelsen etter 13,5 sekunders spill - noe som ikke er rekord. Erik Mjelde scoret etter ti sekunder for Brann mot Haugesund i 2011.

Steffen Hagen slo langt, Olivier Occean vant på hodet og Riku Riski tok seg av nedfallsfrukten. Ballen gikk til Bentley, som skjøt flott i mål. En scoring i Drillos ånd - med Jostein Flo som sportslig leder for motstanderlaget.

– Det raskeste målet jeg har scoret noen gang, sa Bentley på TV2-sendingen.

Ikke rekord: Mjelde scoret etter ti sekunder i 2011.

Men Godset hadde også stått opp tidlig søndag. Bare drøyt fire minutter senere utlignet de til 1-1. Odd «glemte» Nana på en corner fra Jonathan Parr. Han bukket og takket for tilliten med å stange inn utligningen fra et par meters hold.

Odd ble presset langt tilbake på banen og lå lavt og forsvarte seg. Det gjorde de på en god måte. Strømsgodset hadde ballen, men hadde trøbbel med å skape sjanser.

SKUDD: Bentley scoret etter bare 13,5 sekunders spill mot Strømsgodset. Her gjør han et forsøk med Jonathan Parr t.v. og Jakob Glesnes som tilskuere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

VG live: Vi fulgte kampen direkte.

– Odds mål kom altfor tidlig, sa Marcus Pedersen, tomålsscoreren i cupseieren mot Vålerenga. Han måtte se kampen fra sidelinjen etter at han fikk et kakk på foten i cupmatchen. Pedersen ble erstattet av Tommy Høiland.

Dag-Eilev Fagermo har klaget over mange skader i høst, men til søndagens kamp mot Strømsgodset var alle bortsett fra Rafik Zekhnini klare. Fredrik Semb Berge var tilbake i midtforsvaret og Jone Samuelsen tilbake etter karantene.

Les også: Fagermo: – Alle bortsett fra RBK vil ha spenning i Tippeligaen.

Godset fortsatte å presse Odd etter pause, og kantspillerne Bentley og Riku Riski ble nærmest «reserve-backer».

BP Ingebretsen satte inn Øyvind Storflor etter en times spill - i håp om at trønderen skulle legge de avgjørende innleggene. Men selv om de hadde ballen, hadde Godset store problemer med å skape noe farlig foran Sondre Rossbach. De siste fem minuttene kjørte Godset med to spisser, Høiland og Eirik Ulland Andersen, uten at det ga resultater.

Vertene hadde på mange måter sin siste mulighet hvis de skal være med i medaljekampen og komme ut i Europa.

Godset har nå ni kamper på rad uten seier i ligaen. Sist Drammenslaget hadde mer enn syv kamper uten seier var tilbake i august-oktober 2001, da de spilte ti kamper uten å vinne.

Odd kjemper fortsatt om sølvet. I 2011 tok Tromsø sølv med bare 53 poeng. Rosenborg tok samme år bronse med kun 49 poeng, begge er rekorder for 16-klubbserien (fra 2009).