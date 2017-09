Nå scorer Adegbenro også i Eliteserien - RBK slo Strømsgodset

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Rosenborg 0-2) Han senket Ajax i Europa League med to mål på tre kamper. Nå har endelig Samuel Adegbenro (21) begynt å score i norsk liga.

Og ikke nok med det. Nicklas Bendtner (29) har virkelig funnet scoringsform. Dansken noterte seg for sesongens tiende ligamål.

Og samtidig gjorde RBK slutt på et åtte år langt mareritt i Drammen. Vi må helt tilbake til 2009 sist de vant her (1-0). Siden har de tapt tre matcher, og spilt fire gange uavgjort.

Etter 61 spilte minutter på Marienlyst stadion Bendtner en corner fra Birger Meling knallhardt i mål. Godset-keeper Espen Bugge Pettersen sto i veien for ballbanen, men han rakk ikke annet, enn å slå ballen opp og inn i hjørnet.

Scoringen kom etter en god RBK-perioden hvor innbytter Samuel Adegbenro fomlet ballen like utenfor. Ledermålet satte mer fart i trønderne. Bendtner avsluttet like over. Og Mike Jensen fyrte av en suser fra 20 meter, som Bugge Pettersen fikk slått corner.

Meling var servitør også på RBKs andre mål. Tore Reginiussen og Anders Konradsen flikket ballen videre inn i feltet. Der sto Adegbenro på kort hold og ekspederte ballen i mål. Det var hans andre kamp i Eliteserien. Og det kunne godt endt med ett mål til. Ett minutt før slutt var han centimetere fra å øke til 3-0.

Kampen var knappe 20 minutter gammel før Strømsgodset-spissen Marcus Pedersen var ute av spill. En leggskaden som har plaget ham de siste ukene var ikke til å spille videre med. Erstatteren Pontus Engblom hadde vært på banen i to minutter før han så det gule kortet. Stemplingen av Tore Reginiussen kvalifiserte til det.

Men tre minutter senere gjorde han det godt igjen. En smart flikk til Eirik Ulland Andersen førte til en kjempesjanse. Men det harde skuddet ble mesterlig reddet av André Hansen.

Ulland Andersen var utvilsomt kampens store spiller i de første 45 minuttene. Han testet RBK-keeper Hansen etter 16 minutter med et lavt og godt skudd. Like før pause banket han til fra skrå vinkel, og ballen strøk like tverrliggeren.

Men det var RBK som åpnet best. Etter fire minutter fikk de en kjempesjanse etter nølende forsvarsspill av hjemmelaget. Det endte med et avslutning fra Mike Jensen. Godset-keeper Espen Bugge Pedersen var på «bærtur» i feltet. Men en meter fra strek sto Mounir Hamoud med en reddende klarering.

Men serielederen fra Trondheim kan takke André Hansen for at de ikke hadde en eller to i «sekken» etter 1. omgang. Han var strålende. Og han forhindret også en stor sjanse med en rask hånd på ballen da Tokmac Nguen i ubalanse kom gjennom alene.

De kan også takke ham for at RBK kunne gå av banen uten baklengsmål. Han var meget god også da hjemmelaget jaget redusering i 2. omgang. Men litt flaks hadde han også. Strømsgodsets beste mulighet (Junior) smalt i stolpen.