DRAMMEN (VG) (SIF-KIL 1-2) Ikke rart Kongsvinger jubler som gale. For første gang er klubben og Hedmark fylke i en cupfinale. Ørjan Røyrane sendte Obos-klubben opp i øverste etasje av cuplykke, og da kampen var over satte trener Luis Berkemeier Pimenta seg ned og gråt.

– Unnskyld, men jeg har ikke stemme lenger, sier Pimenta til NRK når han blir intervjuet etter kampslutt.

– Jeg er så stolt av gutta. De har jobbet så hardt, hver dag. Vi har tro på det, vi tror vi kan slå alle. For en drøm! For en drøm! Det er helt utrolig, følger han opp.

KIL misset fire semifinaler i storhetstiden mens HamKam har feilet hele seks ganger på det siste steget før finalefesten på Ullevaal. Men i det 11. forsøket lyktes Kongsvinger med å sende Hedmark til finalen.

Strømsgodset sto med syv strake semifinaleseire på hjemmebane siden 1969, men må innse at det er askeladden KIL som nå skal møte storfavoritten Rosenborg i finalen 20. november.

– Dette er en stor skuffelse. Det startet bra, men vi greide ikke skape nok sjanser. Vi mangler trøkk innenfor sekstenmeteren, og slipper inn billige mål. Totalt sett er jeg veldig skuffet. Dette er tungt å svelge, sier Godset-trener Tor Ole Skullerud til NRK.

Matchvinneren



KIL-spiss Ørjan Røyrane ble matchvinner for klubben som opplevde både seriesølv og bronse i storhetsperioden på 1980- og 1990-tallet.

Han satte ballen i mål for Espen Bugge Pettersen etter to touch midt inne i et paralysert Strømsgodset-forsvar 18 minutter før slutt. Den avgjørende ballen kom fra midtstopper Adrian Ovlien etter et frispark.

– Jeg husker ikke så mye av målet, sier en glisende Røyrane.

Frisparket ble skaffet da høyreback og målscorer Fredrik Pålerud dundret frem på kanten for andre gang på 18 minutter. Jonathan Parr sendte ham i backen ved hjelp av et klart gult kort.

Høyreback Pålerud kom på sitt første «dødsløp» fra Kongsvingers bakre regioner 10 minutter etter pause. Det ga hjemmepublikum på Marienlyst et aldri så lite sjokk. Harald Holters langpasning satte ut hele Strømsgodset-forsvaret før Pålerud, som er fra Sander som Tyrkia-proffen Martin Linnes, kunne lure ballen inn mellom beina på Espen Bugge Pettersen til 1-0.

Pålerud løp rett opp ved det røde banneret «HEDMARKS STOLTHET» og feiret med den elleville KIL-fansen.

Tokstad tente håpet



Godset brukte åtte minutter på å komme seg – og utligne. Kristoffer Tokstad fikk to sjanser. Det første skuddet ble blokkert. Det andre smalt i nettmaskene bak en sjanseløs Otto Fredrikson i KIL-buret.

Dermed 1-1 og full fyr i semifinaleteltet. Bare minuttet senere strøk et skudd fra Adem Güven tverrliggeren og gikk i nettaket. Kongsvinger hadde tydeligvis mer å by på.

Strømsgodset åpnet best før pause. Backene Jonathan Parr og Lars-Christopher Vilsvik kom frem på begge kantene mot et Kongsvinger som konsentrerte alle 11 spillerne sentralt i banen fra 30 meter og inn.

Dermed klarte ikke Strømsgodset å skape mer enn to sjanser på alle innleggene. Men hverken Bismark Boateng eller Marcus Pedersen fikk kontroll på avslutningene.

Bare Adem Güven var på besøk oppe i Strømsgodsets straffefelt de første 28 minuttene. Det ga en resultatløs corner. Men så skiftet kampen karakter. Ørjan Røyrane skjøt Jacob Glenes i brystet og ropte på hands hos Godset-stopperen.

Dramatiske sluttminutter til tross, Godset greide aldri å slå tilbake. Nå venter Rosenborg i cupfinalen for Kongsvinger.

– Vi skal ta dem også vi, gliser matchvinner Røyrane.

FULL FYR: Kongsvinger-trener Luis Pimenta hisset opp eget lag i 1. omgang. Her slår han etter Harald Holter etter en opphetet situasjon ved benken. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Det var det ikke. Men det gikk bare sekunder før Glesnes igjen var i trøbbel. Han sleivet ballen i egen nettvegg og Kongsvinger var nærmere en cupfinale enn de noen gang har vært.

De to episodene løftet KIL og senket Strømsgodset. Hjemmelaget ble mer unøyaktige og mistet mye av besluttsomheten. Kongsvingers aggressivitet økte og ble forsterket av en aktiv Luis Pimenta på sidelinjen. Han slo etter sin egen spiller – Harald Holter – etter en fartsfylt situasjon rett før pause.

Finaledrømmen levde for begge lag ved pause.