Får bot etter finger til supportere

Espen Bugge Pettersen viste finger til egne fans. Nå er straffen klar.

Norges Fotballforbund har bestemt at Strømsgodset-keeper Bugge Pettersen får en bot på 4000 kroner. NFF skriver at spilleren kan anke beslutningen, men det har 37-åringen med syv landskamper droppet.

Det var i seriekampen, som endte 1-1, mot Molde 24. juni at han viste fingeren til sine egne fans underveis i kampen.

Like etter kampen angret han seg ikke særlig.

– Jeg reagerer på slengbemerkninger og dritt fra egne supportere. Det har skjedd over tid nå i flere kamper. Og når det skjer omtrent med én gang dommeren har blåst i gang, så... Jeg gidder ikke høre på det, rett og slett. Da får dem heller komme seg hjem. Finne på noe annet, sa Espen Bugge Pettersen til VG rett etter kampen.

Her kan du se situasjonen:



Dagen etter kampen derimot la han seg flat.

– Jeg beklager for at jeg overreagerte. Det burde jeg ikke gjort, sa keeperen bosatt i Tønsberg i en uttalelse på klubbens hjemmeside.

NFF skriver dette:

«I formildende retning kan Disiplinærutvalget slutte seg til de momenter som påtalenemda trekker frem. Det formildende er at Bugge Pettersen i lengre tid har vært utsatt for verbale mishagsytringer fra egne supportere. Videre at han har beklaget sin opptreden - både offentlig og overfor egne supportere».

Strømsgodset har hatt en tøff vårsesong. Etter halvspilt serie ligger drammenserne på 14. plass.