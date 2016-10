Tromsø i trøbbel etter nytt tap: - Må gå i oss selv

KRISTIANSAND (VG) (Start-Tromsø 2-1) Tromsø er i kjempetrøbbel etter at de gikk på sitt tredje strake tap mot fortapte Start.

Og det var ikke annet enn fortjent at allerede nedrykksklare Start gikk seirende ut av bunnoppgjøret på Sør Arena søndag ettermiddag.

Etter tap for Brann og Molde i de to foregående kampene, var planen at Tromsø skulle komme tilbake på vinnersporet mot et Start-lag som før søndagens kamp kun hadde maktet å vinne en kamp hele sesongen.

Men TIL-spillerne leverte ingen stor forestilling på Sørlandet, og må nå innse at de står godt plantet i bunnstriden når det gjenstår tre kamper av sesongen.

– Vi er ikke i nærheten av det vi må levere for å ta med poeng. Det er veldig frustrerende og skuffende, for vi hadde trengt de tre poengene. Vi blir litt for komfortable og gjør ikke jobben. Da er ikke Start dårligere enn at de kommer inn i kampen og scorer to kjappe mål. Vi må gå i oss selv, sier TILs Simen Wangberg til TV 2.

– Det her er selvfølgelig ikke bra nok, sier trener Bård Flovik til samme kanal.

Jagde utligning

Alle tre målene i søndagens kamp, kom i den første omgangen. Start kom tilbake etter at Tromsø tidlig gikk opp i ledelsen, og sørlendingene kunne gå til pause med 2-1.

I andre omgang forsøkte Tromsø å komme tilbake, men det var ikke før de siste 20 minuttene at bortelaget for alvor begynte å skape noe. Og hadde Thomas Lehne Olsen vært litt mer på hugget, kunne han sikret Tromsø et livsviktig poeng.

Også Start skapte en del farligheter etter pause. Lars-Jørgen Salvesen var et stadig uromoment i Start-angrepet, og lysluggen kunne fort blitt tomålscorer etter 72 minutter. Men headingen hans ble nydelig reddet av TIL-keeper Filip Loncaric.

Det mest dramatiske som skjedde etter pause, var utvisningen til Rolf Daniel Vikstøl etter 77 minutter. Da hadde Start-spilleren bare vært på banen i drøye tre minutter. Men den hodeløse taklingen mot Gjermund Åsen fortjente ikke annet enn det røde kortet.

– Det var en stygg takling, men det kan vel diskuteres om det er rødt eller gult. Men det var en voldsom takling, erkjenner Start-trener Steinar Pedersen, som gjerne skulle ha sett episoden i reprise.

Han er uansett fornøyd med hva eget lag presterte på Sør Arena.

– Jeg synes måten vi kommer tilbake på er bra. Vi hadde et par sjanser til vi kunne scoret på, så jeg synes vi vinner fortjent. Det er viktig å vise at vi har noe å bygge videre på i fremtiden, sier han til TV 2.

Fartsfylt før pause



Det var en overraskende spennende førsteomgang mellom fortapte Start og nedrykkstruede Tromsø.

Allerede etter tre minutter kom det første målet. Gjermund Åsen drev flott fremover fra midtbanen og fyrte løs fra cirka 20 meter. Skuddet var så hardt at Start-keeper Håkon Opdal måtte gi retur, og da var Thomas Lehne Olsen oppmerksom. Tromsø-spilleren vartet opp med en lekker lobb som sendte "Gutan" i føringen.

Men det tok kun 11 minutter før Start skapte balanse i regnskapet. En corner fra Espen Børufsen førte til mye rot foran Filip Loncaric i TIL-buret. Til slutt endte ballen hos Lars-Jørgen Salvesen som dyttet ballen til Erlend Segberg som får lirket ballen i mål.

Og etter målet våknet hjemmelaget. Da omgangen var 28 minutter gammel skulle Start finne nettmaskene igjen. Og for et vakkert Start-angrep det var. Segberg begynner det hele med å slå en elegant tunnell på Lehne Olsen, før han slår en flott pasning til en fremadstormende Jens Kristian Skogmo. Høyrebacken slår et vakkert og silkemykt innlegg til en nærmeste flyvende Salvesen som stanger inn 2-1.