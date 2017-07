Start på opprykksplass etter snuoperasjon

(Start-Kongsvinger 2-1) Start er i rute til Eliteserie-spill i 2018 etter å ha snudd til seier mot Kongsvinger.

Optimismen for fremtiden i Start er stor igjen etter mange dårlige sesonger. Årsaken er at klubben har blitt kjøpt opp av fem rike investorer, og i helgen ble det klart at midtbanetalentet Adnan Hadzic blir hentet fra Ørn Horten.

2-1-seier i første kamp etter ferien gir også økt tro på opprykk til Eliteserien i år. Nå er laget på andreplass seks poeng bak Bodø/Glimt.

– Det er en kamp som skifter litt. Jeg er veldig fornøyd med at vi tar tre utrolig viktige poeng for oss. Det er veldig deilig. Vi får litt mer energi med innbytterne, sier Steinar Pedersen til Eurosport.

Start står med 30 poeng. Det samme gjør Sandnes Ulf, mens Ranheim er poenget bak.

– Det er en utrolig viktig seier for å nå målet vårt som er opprykk. Vi forventer å ligge i toppen. Det jobber vi for hele tiden og jeg mener vi har godt nok lag til det, sier Espen Børufsen til Eurosport.

Kongsvinger i ledelsen



Gjestene tok fortjent ledelsen etter 13 minutter på ett vått Sør Arena. Mats Cato Moldskred fikk en enkel jobb med å bredside ballen i mål fra kort hold.

Før det hadde Molde-klare Martin Ellingsen satt Starts sisteskanse Håkon Opdal på prøve med et knallhardt skudd fra omtrent 16 meter. Den tidligere landslagskeeperen reddet glimrende.

Etter baklengsmålet våknet sørlendingene mer og var best resten av kampen. Niels Vorthoen, Tapio Heikillä og Dennis Antwi var nære på å utligne før pause, men uten hell.

To mål på ti minutter



66 minutter ut i kampen ble det balanse i regnskapet. Henrik Robstad stanget ballen i mål via tverrliggeren etter dødball fra Daniel Aase.

Espen Børufsen satte 2-1 ti minutter senere, assistert av innbytter Thomas Zernichow.

– Espen er klinisk der, er dommen fra Steinar Pedersen.

Rett før slutt var det Zernichow sin tur til å prøve seg som avslutter, men en litt vel lang pasning fra Abubakar Ibrahim gjorde at keeper Aleksey Gorodovoy reddet.

Kongsvinger hadde få sjanser i andre omgang før Adam Güven og Maikel kom til en farlighet hver på overtid. Güvens forsøk ble blokkert, mens spanjolens skudd gikk utenfor. På overtid av overtiden stanget Adrian Ovlien ballen utenfor fra fem meter etter corner.

Alle resultater i den 16. serierunden:

Bodø/Glimt-Ranheim 3-3

Florø-Fredrikstad 4-1

Sandnes Ulf-Mjøndalen 1-0

Strømmen-Jerv 2-1

Tromsdalen-Arendal 1-1

Ullensaker/Kisa-Elverum 2-0

Åsane-Levanger 2-1

