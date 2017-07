Start-medlemmene sa ja til de nye investorene

Torsdag sa det ekstraordinære årsmøtet i IK Start ja til samarbeid med investorselskapet «Start En Drøm AS».

Det skriver klubben på eget nettsted torsdag.

Det betyr at investorgruppen skal styre toppfotballen i Start fra 1. januar 2018, skriver NRK.

Investorene går inn med inntil 40 millioner kroner over ti år. Ti av millionene spyttes inn umiddelbart.

Fem investorer er gjennom det private selskapet «Start en drøm AS» i ferd med å gå inn på eiersiden i Start. De har tjent store penger på internasjonale spilltjenester. Norsk Tipping har kalt det «en etisk gråsone», mens fotballklubben selv mener investorenes bakgrunn er uproblematisk.

NIF-kritikk

Planene i Kristiansand har vekket reaksjoner. Norges Idrettsforbund (NIF) har allerede vært på banen og stilt seg kritisk til investorenes planer.

Ifølge fotballpresident Terje Svendsen kan imidlertid ikke Norges Fotballforbund (NFF) gripe inn og stoppe 1.-divisjonsklubbens nysatsing.

ØNSKES INN: Både tidligere Stabæk-trener Bob Bradley (i midten) og Stabæks sportssjef Inge André Olsen (til høyre) skal være ønsker til Sør Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi står rundt og beskytter idrettsmodellen. Det er krystallklart, og vi forventer at alle i fotballen gjør det samme. Så langt har ikke Start gjort noe ulovlig. Det er Start som må avgjøre hvilke investorer de vil ha, sa fotballpresidenten til NTB i forrige uke og fortsatte:

– Vi har ingen sanksjonsmidler til å kunne gjøre noe. Det er først når man går på akkord med regelverket at vi har sanksjonsmuligheter.

Skal ha Stabæk-duo på ønskelisten

Ifølge Fædrelandsvennen er Stabæks sportssjef Inge André Olsen sterkt ønsket i Start-systemet.

Bærum-klubbens styreleder Espen Moe forstår godt hvis sørlendingen Olsen også ønskes av andre.

– Det er sånn arbeidslivet er. Det er for så vidt hyggelig at folk er interesserte i ledere og spillere hos oss, men det er en nedside at de blir attraktive, sa han til VG forrige uke.

Ifølge NRK skal også tidligere Stabæk-trener Bob Bradley stå på ønskelisten hos de nye lederne på Sør Arena.

– For øyeblikket er jeg i diverse samtaler vedrørende min neste utfordring. Jeg hadde en herlig tid i Norge, og det er alltid en ære at mitt navn nevnes der. Det er alt jeg har å si nå, sier den amerikanske treneren til NRK.

Nåværende trener Steinar Pedersen har kontrakt med klubben ut 2018-sesongen.

