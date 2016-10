Sørlandets «S-er» sikret Start-seier

KRISTIANSAND (VG) (Start-Tromsø 2-1) Husker du Moldes tre S-er som herjet på 90-tallet? Søndag vartet Start opp med en sørlandsk vri på S-ene da de tuktet Tromsø.

Molde hadde Ole Gunnar Solskjær, Ole Bjørn Sundgot og Arild Stavrum. De tre S-ene herjet for moldenserne på 90-tallet, og ble kjent for alle for sitt fryktinngytende samarbeid på banen.

Søndag vant Start sin andre kamp for sesongen da de overrumplet Tromsø på eget kunstgress. Og i sentrum sto tre S-er. To med bløde konsonanter og en fra Follo.

Nå er ikke Lars-Jørgen Salvesen, Erlend Segberg og Jens Kristian Skogmo like kjent som Moldes opprinnelige S-er. Ei heller kan de vise til tilsvarende prestasjoner over tid.

Men søndag mot Tromsø, da var de gode. Og avgjørende da Start viste at neste års opphold i 1. divisjon fort kan bli av det kortvarige slaget.

– Vi spiller bra i dag, og det er gøy å lykkes sammen. Mange av oss som var utpå der mot Tromsø, skal spille i Start også neste sesong. Da trenger vi gode opplevelser som dette sammen, sier banens bestemann mot Tromsø, Lars-Jørgen Salvesen.

Start vant sin første ligakamp på 449 dager

Vakkert angrep

Lars-Jørgen Salvesen

Og Starts S-er viste spesielt på hjemmelagets andre mål hvor gode de faktisk kan være sammen. For det var et angrep tatt rett ut av læreboken.

Erlend Segberg varter først opp med en frekk tunnell på Tromsøs Thomas Lehne Olsen. Deretter trer midtbanespilleren ballen til en fremadstormende Jens Kristian Skogmo. Høyrebacken lader innleggsfoten og slår et silkemykt innlegg til en ruvende Lars-Jørgen Salvesen som stanger ballen i mål.

– Det er utrolig gøy at vi får til et slikt angrep. Salvesen er god i luften og jeg treffer bra på innlegget, sier Jens Kristian Skogmo som også er rimelig kritisk mot sin egen innsats for Start etter overgangen fra Follo før sesongen.

– Jeg har ikke bidratt så bra som jeg burde denne sesongen. Jeg har ikke fått vist hva jeg kan, men i dag fungerte det mye bedre, sier Skogmo som var den store assist-kongen for Follo i fjorårets 1. divisjon.

Sikret i praksis ligagullet mot Start

Skryter av S-ene

Start-trener Steinar Pedersen lot seg også imponere av hva de tre S-ene presterte mot Tromsø søndag ettermiddag.

– Det er veldig gøy å se hva de får til. Erlend gjør jo en flott jobb i forkant av 2-1-målet. Og så er det kjekt for Jens at han får en opptur etter en litt vanskelig sesong. Han har virkelig en god innleggsfot, sier Start-treneren.

Og Salvesen var selvsagt strålende fornøyd etter seier, mål og målgivende mot Gutan.

– Det ble til slutt en skikkelig sliteseier, og det er fantastisk deilig at vi klarte å snu kampen. Vi begynte med å gjøre veldig mange feil, men etterhvert løfter vi oss og vinner fortjent, forteller lysluggen.