Skrev under for 3,5 år

LONDON (VG) I regi av Start-klubbformann Erik Solér har Kristofer «Doffen» Hæstad (23) forpliktet seg til Wigan i totalt 3,5 år - tre år mer enn det Start har hevdet.

Dette er bare en av de spesielle omstendighetene ved Starts utlånsavtaler av de to landslagsspillerne Hæstad og Marius Johnsen.

VG kan i dag avsløre det hemmelige spillet bak at de to kompisene fikk oppfylt drømmene sine om utenlandsspill - i henholdsvis Wigan og Köln.

VG kjenner også innholdet i Hæstads personlige avtale med Wigan. Betingelsene er ikke imponerende:

Han kan tjene nærmere 3,5 millioner kroner for sin første halve sesong i England, noe som for all del er gode penger, men i Premier League-målestokk er dette en dårlig avtale.

Det mest kontroversielle er imidlertid at Hæstad allerede har avtalt sin lønn for de neste tre årene, dersom Wigan bestemmer seg for å beholde ham.

Eies av investorer

Hæstad vil da tjene mellom 6 og 7,5 millioner kroner pr. sesong, inkludert bonuser. Kjennere av markedet i England beskriver i VG dette som «altfor dårlig lønn».

Erik Solér. Foto: Nicolai Prebensen

Det er styreleder i Start Toppfotball, Erik Solér, som har holdt sin kreative hånd rundt de to avtalene.

Begge spillerne er i all hovedsak eid av lokale investorer i Kristiansand. Dersom de ble solgt til Wigan og Köln på direkten, ville ikke klubben sitte igjen med annet enn smuler. Men ved å leie dem ut i et halvt år først - Hæstad trolig for tre-fire millioner kroner og Johnsen for et mindre beløp - sikret Solér at Start i hvert fall får noe igjen for spillerne.

Dette var et genitrekk av Solér: Han sikret Starts klubbkasse sårt tiltrengte kroner samtidig som han kan fortelle utålmodige investorer at både Köln og Wigan har opsjoner på spillerne - og at investorene dermed trolig vil få sitt om seks måneder.

I Marius Johnsens tilfelle er dessuten Solérs gamle agentkollega Rune Hauge holdt helt utenfor. Det spesielle er at Johnsen har en ordinær agentavtale med Hauge.

At Start leier ut Johnsen til en tysk klubb, og lager en opsjon med tanke på kjøp, uten at agenten som har avtale med spilleren involveres, er mildt sagt uvanlig.

Misfornøyd Hauge

Rune Hauge. Foto: Tore Berntsen

Hauge skal ikke være fornøyd med Solér og Starts håndtering av saken, men da VG snakket med Hauge i går, ønsket han ikke hverken å bekrefte eller avvise den opplysningen.

I Kristofer Hæstads tilfelle er det annerledes. Hæstad hadde nemlig en avtale med Rune Hauge som gikk ut for bare rundt to uker siden.

Men da Solér tok med seg Hæstad og agent Steve Horner, en tidligere agent-samarbeidspartner, til Wigan, prøvde Hauge likevel å melde seg på.

Hauge kom opp med Blackburn som et mulig alternativ for «Doffen».

Men uten engang å vurdere et tilbud fra Morten Gamst Pedersens klubb, signerte Hæstad for Wigan - på en avtale som gjør at klubben i realiteten har ham i 3,5 år.

At Wigan har sikret seg for tre år i tillegg til de seks månedene, er noe Start-ledelsen har unnlatt å fortelle. Start har sagt offentlig, senest til Fædrelandsvennen i går, at det ikke eksisterer en slik opsjon. Hæstad selv fikk også beskjed om ikke å fortelle sannheten.

Men for ham betød ikke alt dette særlig mye, siden han tross alt alltid har hatt et stort ønske om å spille i Premier League. Det er det viktigste for ham. Hvordan pengene fordeles, og hvordan avtalene er formulert, er tross alt av mindre betydning, så lenge spilleren får oppfylt drømmen sin.

- Kunne vært bedre

Dessuten ble Hæstad også overbevist om at sjansene for spilletid er bedre i Wigan enn Blackburn. At årslønnen i Wigan blir betegnet som «altfor dårlig» i Premier League-sammenheng, stresser ikke Hæstad.

- De økonomiske forpliktelsene kunne sikkert vært bedre, men det ligger i kortene at det blir en reforhandling hvis jeg fortsetter, sier Hæstad til VG.

Det vanlige er imidlertid at spilleren lager en helt ny avtale med klubben hvis utlånsavtalen er en suksess.

Her kan Hæstad i verste fall ha gjort en bommert:

Han kan ende opp med å bli en kjempehit i Wigan det neste halve året, være ønsket av flere store klubber som tilbyr langt bedre betingelser, bare for å oppleve at Wigan benytter seg opsjonen.

Hæstad har nå signert en avtale med Solér-vennen Steve Horner i alle forhold opp mot Wigan. For alle andre forhold, som pengeplasseringer og medieråd, har han, som VG fortalte i går, blitt enig med Jan Kvalheim og firmaet Sportsavings.

Men den avtalen er ennå ikke undertegnet.

Erik Solér ønsker ikke å kommentere hvorvidt Start eller Kristofer Hæstad har en opsjonsavtale med Wigan. Han legger i stedet vekt på at han har fått i stand avtaler som alle kan tjene på, både spillerene, Start og klubbens investorer.