Kristoffer Ajer lånes ut til Kilmarnock

Celtic låner ut norske Kristoffer Ajer (18) til Kilmarnock ut sesongen.

Ajer har slitt med spilletid siden han kom til den skotske toppklubben. Celtic-trener Brendan Rodgers bekrefter opplysningene overfor avisen Daily Record.

– Kristoffer drar til Kilmarnock. Han hadde et par muligheter, men det blir bra for ham å spille der. Han har funnet seg til rette her, og nå kan han spille resten av sesongen et sted vi kan følge ham nøye, sier Rodgers.

Kilmarnock ligger tredje sist på tabellen i den skotske toppdivisjonen.

Ajer sier til TV 2 at han også hadde tilbud fra engelske klubber, men de ville helst bruke ham på midtbanen.

– Brendan Rodgers ville at jeg skulle være i nærheten av Glasgow. Det har gått veldig bra de siste månedene, og nå er det bestemt at det blir midtstopper som blir min posisjon, sier Kristoffer Ajer til TV 2.

– Celtic vil se meg som midtstopper, og de vil se meg i den skotske ligaen. Nå blir det viktig for meg å få spilletid og erfaring som midtstopper, sier 18-åringen.

Ajer håper at debuten kommer i cupkampen mot Hamilton til helgen.