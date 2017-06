Gamblinginvestorer går inn i Start

Fem investorer som har tjent store penger i spillbransjen, er klare til å gå inn på eiersiden i Start - om medlemmene vil det.

Fædrelandsvennen skriver at alle fem har store aksjeverdier i selskapet Gaming Innovation Group. Det dreier seg om Christopher Langeland, Robin Reed, Mads Nesset, Frode Fagerli og Kjetil Aasen.

Gaming Innovation Group (GIG) så dagens lys i 2008, og ni år senere har selskapet fem filialer i Europa: I Oslo, Kristiansand, Malta, Marbella og Gibraltar. De står blant annet bak produktet Rizk og betspin. De omtaler seg selv som det største iGaming-selskapet i Norden og børsverdien er over fire milliarder kroner.

Medlemmene avgjør



Planene for det nye aksjeselskapet Start En Drøm AS ble presentert for de ansatte i klubben på et allmøte i ettermiddag. Planene blir ifølge Fædrelandsvennen karakterisert som de største i Starts nyere historie.



Nå blir det opp til medlemmene å avgjøre om investorgruppen skal slippes til. Det avgjøres på et ekstraordinært årsmøte i juli.

Lover fotballfeber



– Går dette gjennom blir det fotballfeber på Sørlandet igjen, sier Even Øgrey Brandsdal til Fevennen. Han er ønsket med videre som administrerende direktør i det samarbeidende aksjeselskapet.

Planen er at Geir Tønnesland fortsetter som styreleder i IK Start, der utviklingsavdelingen i klubben skal ligge.

Investorene ønsker å inngå en lang avtale med Start, som rykket ned fra Eliteserien i fjor og spiller i 1. divisjon.