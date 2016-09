57 timer fotball uten seier for Start

442 dager. 38 kamper. 57 timer, eller 3420 minutter med fotballspill. Så lenge er det siden Start vant en seriekamp. Søndag møter de serieleder Rosenborg.

– Det er bare helt hinsides alt annet, det er verre enn alt, det er helt unaturlig, det skal ikke skje. Og det er samtidig veldig alvorlig, sier Starts keeper og fungerende lagkaptein Håkon Opdal (34) til VG.

Trøbbel i 20 år

– Rekorden blir stående til evig tid. Det merkelige er at ikke Start har fått en straffe, motstanderen et rødt kort, kort sagt at de ikke har slumpet seg til en seier på alle disse kampene, sier Jesper Mathisen, TV 2-profilen som spilte sin siste kamp for Start 25. mai 2014, og siden har lidd sammen med sine gamle lagkamerater.

For Start, klubben med en hel landsdel å ta av, Sørlandets stolthet, har vært i trøbbel overraskende mange ganger de siste 20 årene.

Men aldri så ille som nå.



Da Stabæk ble slått 4–1 på Sør Arena 4. juli 2015, så selvsagt ingen i Start for seg at dette fortsatt skulle være den siste seieren til klubben når vi skriver 18. september 2016.

Kan bli 45 kamper

– Spesielt ikke siden kampen mot Stabæk var en av de beste kampene Start har spilt på Sør Arena, sier Jesper Mathisen.

Men det er altså tilfelle, at det er den siste seieren. Og stopper det ikke snart, at klubben ikke får en seier på de sju siste serierundene heller, så rykker Start ned etter 45 seriekamper uten seier i den øverste divisjonen.

Den rekorden blir stående lenge. Det var bare fordi flere andre lag var like svake at Start klarte seg, via play-off mot Jerv, forrige sesong.

– Vi hadde et håp, et håp om at det skulle snu med seieren i hjemmekampen mot Jerv. Men det skjedde ikke. Og vi kan ikke lenger snakke om at vi var gode i perioder av kampen, at vi burde vunnet der og burde scoret der.

Sju mann er solgt

Når det har gått 38 kamper uten av vi har vunnet, da har vi vist over så lang tid at dette er nivået vårt, vi må erkjenne at vi er for dårlige, mener Håkon Opdal.

Han sto i mål da Start slo Stabæk 4-1 for drøyt 14 måneder siden, i det som foreløpig er klubbens siste seier i seriespill. Sju av spillerne i den kampen er solgt. Sånn har livet vært i Kristiansand det siste halvannet året: De spillerne som har en verdi, de blir solgt.

Det har også ført til at det er mange spillere i dagens Start-stall som faktisk aldri har opplevd å vinne en fotballkamp med klubben sin. Jens Skogmo, Tapio Heikkilä, Henrik Robstad, Chidiebere Nwakali, Eirik Wichne, Dennis Antwi og Jibril Bojang, for å nevne noen. De har totalt spilt over 140 timer fotball uten å gå av banen som vinnere...

Tilfellet Breimyr

En annen merkelig historie, blir Henrik Breimyr. Han kom fra Bryne sommeren 2015, spilte 12 kamper for Start uten å vinne, og i sommer reiste han videre til Ulf og Sandnes. Det er sjelden at spillere ikke vinner en eneste kamp så lenge de er i en klubb i et år...

– Det gjør noe med deg. Det smerter like mye hver gang, selv om du tapte forrige kamp så gjør det like vondt neste gang. Det er ikke sånn at du blir vant til å tape, at det til slutt ikke gjør noe, sier Håkon Opdal.

Han var med å tape kampen hjemme mot Tyrkia, for Norge i 2007, noe som gjorde at Noege ikke kom til EM-sluttspillet. Det var det mest smertefulle Opdal hadde gjort – før han fikk rekka på 38 kamper i ansiktet i Start. Han vant seriegull med Brann i 2007, der han opplevde det stikk motsatte: Der visste de til slutt ikke hva tap var.

– Voldsomme kontraster, konstaterer Håkon Opdal.

Gull med «Matta»

Start vant seriegull i 1978 og 1980, med Jesper Mathisens far som lagets store stjerne. Klubben rykket ned i 1987, etter 15 sammenhengende sesonger i den øverste divisjonen. Men siden nedrykket igjen i 1996 har det vært tungt: Start har nå seks nedrykk de siste 20 årene. Og kun én gang har de vært med i toppen, under Tom Nordlies ledelse i 2005.

FAR OG SØNN: Dette bildet er fra 2009, da Jesper Mathisen var en kommende storspiller på laget der pappa Svein var sportslig leder. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Sør Arena er flott. Men det hjelper ikke å ha sirkusteltet hvis du mangler både elefanten, klovnen og tigeren. Og det mangler Start, sier Jesper Mathisen – og legger til:

– Det er stadion som har kvalt klubbens økonomi de siste 10 årene. Men det går ikke bare an å skylde på økonomi, selv om den har vært tung: Det har også vært for dårlig sportslig styring, mener Jesper Mathisen.

Nå kan det se ut som Arendal rykker opp, Start ned, og hvis Jerv fra Grimstad blir, så kan det bli en morsom Obos-liga for Sørlandet.

– Mitt håp ligger i at det kan trigge sørlendingene hvis det blir tre lag i Obos neste år. Det er mye kulere for Start å møte Arsendal og Jerv enn å ligge i bunnen av Tippeligaen og aldri vinne kamper, sier Jesper Mathisen.

PS! Det nærmeste vi kommer «en Start» i den øverste divisjonen, er tilbake i 1975. Da spilte nyopprykkede Os alle sine 22 seriekamper uten å vinne (0-5-17). Start har denne sesongen 23 kamper uten seier (0-9-14). Sandefjord hadde færre poeng etter 23 kamper i 2010 (8), men de hadde vunnet en kamp.