Tidligere Stabæk-leder krever erstatning etter henleggelse

Lars Hjorth krever erstatning fra staten etter «basketak-saken».

Saken mot den tidligere Stabæk-lederen Lars Hjorth er nå henlagt, melder NRK.

Han ble i 2015 anmeldt for vold av en trener i klubben etter et basketak inne i Stabæks lokaler, og ble året etter ilagt et forelegg av politiet.

Hjorth nektet å godta forelegget, og krever nå erstatning fra staten etter at saken er henlagt.

– Hjorth har sagt fra dag én at han ikke har gjort noe galt. Saken har vært en belastning, og nå er han veldig glad for at både politiet og statsadvokaten er enig i at han ikke har gjort noe straffbart, sier Hjorths forsvarer, Espen H. Johansen, til NRK.

Hjorth får dekket alle saksomkostninger etter henleggelsen. Han kommer ikke til å rette erstatningskrav mot Stabæk, opplyser advokaten.

Ferdig i jobben én måned etter episoden

Basketaket i klubbens lokaler fant sted 12. november, og under én måned senere trakk han seg fra stillingen som daglig leder i Stabæk.

Hjort sa da at «basketak-saken» ikke var avgjørende for at han valgte å trekke seg.

– Avgjørelsen om å slutte som daglig leder handler ikke om den hendelsen, for den avgjørelsen var tatt allerede noen måneder tilbake, fortalte Hjorth til Budstikka.

Uenige om hendelsen

Hjorth har hele tiden hevdet at han ble angrepet av treneren, mens treneren mener det var Hjorth som angrep.

– Det var Lars Hjorth som ble angrepet på kontoret, og dette er et avgjørende premiss for situasjonen som oppstod, fortalte PR-mannen Rune Brynhildsen, som ble engasjert av Hjorth, til VG.

Treneren som anmeldte Hjorth kjente seg ikke igjen i den beskrivelsen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den, men jeg stoler på at politiet kommer til å gjøre en god jobb, uttalte vedkommende til VG.

Den tidligere Stabæk-sjefen nektet derfor å godta forelegget han ble ilagt.

– Jeg krevde at det skulle gjøres flere undersøkelser, og jeg gjorde en del undersøkelser selv. Da ble det nye avhør, og saken ble til slutt henlagt, sier advokat Johansen til NRK.