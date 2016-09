Stabæks redningsmann skal ringe LSKs tabbekeeper

Stabæks redningsmann Mandé Sayouba (23) føler så med Arnold Origi (32) at han vil oppmuntre Lillestrøm-keeperen foran lørdagens skjebnekamp.

VG-børsen Siste 5 kamper: Arnold Origi: 3,6 Mandé Sayouba: 6,4

Totalt i 2016: 24. Mandé Sayouba: 5,25 102. Arnold Origi: 4,78

De to afrikanske keeperne har lagt to vidt forskjellige måneder bak seg. På de fem siste kampene har Sayouba et snitt på 6,4 på VG-børsen og en redningsprosent på utrolige 90.

Han har samtidig blitt kåret til banens beste i tre av kampene. Keeperen fra Elfenbenskysten har vært helt avgjørende for at Stabæk for første gang på lenge er på trygg grunn i Tippeligaen.

Sayouba: – Jeg føler med Arnold



– Det er lagarbeid. Jeg er veldig glad for det vi har levert i de to siste kampene. Du må gjøre ditt beste når laget trenger deg og er i en vanskelig situasjon. Du må ta de viktige redningene, sier Sayouba.

For Origi, derimot, har sesongen utviklet seg til å bli et mareritt. Store tabber både mot Viking, Tromsø og sist mot Sogndal har ført til at Lillestrøm står med det ene beinet i OBOS-ligaen og det andre på et bananskall. I tillegg ble han utestengt mot Odd etter å ha gått fysisk til angrep på lagkamerat Bassel Jradi under trening.

Det siste halmstrået for Origi og LSK er seier borte mot nettopp Sayouba og Stabæk på lørdag. Da vil kanarifuglene være ett poeng bak laget fra Bærum.

– Jeg føler med Arnold. Det skjer noen ganger i fotball at alt går galt. Han må bare glemme det som har skjedd. Tenke på den neste kampen. Jeg skal snakke med ham før vi møtes, sier Mandé Sayouba.

Origi blir glad når VG viderebringer omtanken fra Stabæk-keeperen.

– Det er hyggelig å høre. Han har vært god i det siste, og er en av grunnene til at Stabæk har gjort det bra. Det er hyggelig at en kollega tenker på deg, sier LSK-keeperen.



HAR TABBET SEG UT: I fjor var Arnold Origi kanskje Tippeligaens beste keeper. I år har han tabbet seg ut i en rekke kamper – som her mot Rosenborg. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

I Arne Erlandsens LSK-comeback gikk det nok en gang galt da han glapp et innlegg som sørget for at Sogndals Ole Amund Sveen kunne heade inn seiersmålet.

Nå prøver Origi å tenke minst mulig på de siste vonde ukene.

– Nå er det bare å se fremover. Det som har skjedd, har skjedd. Jeg har vært i bra form og vært god i nesten to år før den dårlige perioden kom. Alle må gjennom det. Det viktigste er å være sterk mentalt. Forsøke å være sulten. Prøve å bli best. Det eneste jeg tenker på er å gjøre best mulig treninger hver dag, sier 32-åringen fra Kenya.

Gir Sayouba æren for poengfangsten



Langt triveligere er situasjonen for Sayouba og Stabæk. De siste fem kampene har gitt 10 poeng og et pusterom i nedrykksstriden. Mye takket være Sayouba. Han er blitt kåret til banens beste på VG-børsen i tre av kampene.

– Vi har en keeper som er veldig god. Han gjør matchvinnende redninger og har bare blitt bedre og bedre utover i sesongen. Og det har vært veldig viktig for oss, sier kaptein Morten Morisbak Skjønsberg.

– Jeg kjenner Sayouba godt og har fulgt utviklingen hans. Han kom alene fra Afrika i ung alder og det er ganske imponerende hvordan han har jobbet seg opp. Det er vanskelig for keepere fra Afrika å få sjansen i Europa. Det varmer hjertet mitt at han gjør det så bra, sier Arnold Origi.

Han avviser at Lillestrøm-spillerne er en utslått gjeng etter kun én seier på de siste 15 Tippeliga-kampene.

– Det viktigste for oss nå er at vi tar en dag av gangen og sørger for at hver trening blir så god som mulig. Vi har fortsatt troen, sier Origi.

