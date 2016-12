Olsen: – Et nedrykk hadde kanskje vært giftsprøyten for Stabæk

NADDERUD (VG) (Stabæk – Jerv 2-0, 2-1 sammenlagt) Sportssjef Inge André Olsen løp ut på banen og omfavnet Ohi Omoijuanfo (22) inderlig. Han tror tomålsscoreren reddet Stabæk fra havari.

For hvis kvalifiseringskampen hadde endt med nedrykk tror Olsen at det kunne ha vært dødsstøtet for Stabæk som toppklubb. Spill i OBOS-ligaen ville ha fått voldsomme konsekvenser for den økonomisk hardt pressede klubben som sliter med en arena som ikke genererer nødvendige inntekter.

– Kanskje jeg får bonus



– Vi sitter fra før i den elektriske stolen og får noen jevnlige støt som vi klarer å ta i mot. Et nedrykk hadde kanskje vært giftsprøyten for Stabæk. Vi hadde sikkert overlevd, men det hadde blitt ganske tøffe tak. Det er stor forskjell på å vinne denne kampen og ikke gjøre det, sier Olsen.

– Kanskje jeg får bonus av Inge André nå, sier Ohi Omoijuanfo og gliser, vel vitende om at scoringene hans var verdt mange millioner kroner.

Ikke rart at både supportere og ledere stormet banen etter at de to sene scoringene til fjorårets Jerv-toppscorer sikret plassen i det gode selskap.

– Det så litt mørkt ut kanskje utenfra. Men vi hadde troen hele veien. Dagens ord var «belief» (tro). Det er deilig å vite at jeg skal spille i Eliteserien til neste år, sier Holmlia-gutten.

– Du runder 80 minutter og begynner å miste troen. En berg-og-dalbane av følelser, beskriver Inge André Olsen.

– Dette var pur glede. Da dommeren blåste... Huff, for en lettelse. Det har vært en lang sesong. Vi har ligget nede i gjørma i hele år, sier kaptein Morten Morisbak Skjønsberg.

Selv om Inge André Olsen hevder at Skjønsberg vil spille for Stabæk til «han er i graven», hevder veteranen at det fortsatt ikke er klart om han fortsetter i klubben. Men det var mindre viktig i går kveld.

– Styrelederen har sagt at han betaler drikke for alle som var i garderoben. Det kan bli en dyr kveld for ham, sier Olsen.

For de om lag 1000 Jerv-supporterne som hadde tatt turen ble avslutningen en gigantisk nedtur. Ti minutter før slutt var sørlendingene i Eliteserien. Men da klokken rundet 82 minutter knuste Ohi Omoijuanfo Jerv-veteranen Glenn Andersen i lufta og stanget inn 1-0. To minutter og femten sekunder senere økte samme mann til 2-0.

En scoring fra Jerv i sluttminuttene ville ha sendt sørlendingene opp på bortemål, men etter å ha kjempet heroisk og forsvart seg godt hadde ikke gjestene noen sluttspurt å by på.

Sandstø: – Blytungt



– Etter 30 minutter var jeg helt sikker på at vi skulle klare det. Vi var flinke til å forsvare oss, men vi klarte ikke å stå i mot helt til slutt. Selv om den første scoringen kom litt ut av ingenting, sier Arne Sandstø.

Han forteller at to nye spillere snart er klar for Grimstad-klubben, i håp om at det tredje forsøket i OBOS-ligaen skal ende med opprykk til Eliteserien.

– Men akkurat nå er det jævlig kjedelig. Rett og slett. Det er blytungt når vi er så nære som vi er, sier trener Arne Sandstø.

Akkurat som i fjor ble det stopp i det siste hinderet som kunne gitt Aust-Agders aller første deltagelse i toppdivisjonen for menn.

Ifølge «Mr. Stabæk», Ingebrigt Steen Jensen, ville et nedrykk sørget for et inntektsbortfall på cirka ti millioner kroner. Nå skimter også seriemesteren fra 2008 en løsning, om enn i det fjerne, på den problematiske arenasituasjonen.

– Det viktigste i år er neppe at vi fornyet kontrakten, men at Bærum kommune har bestemt at det skal bygges en ny arena på Nadderud. Et stykke frem i tid, men vedtaket er avgjørende for vår videre satsing, sier Steen Jensen.

– Stabæk står støtt, bygget på en tydelig kultur gjennom 25 år. Den har tålt to nedrykk, en utkastelse fra vår egen arena, en heksejakt på våre ledere som pågikk i over to år, og tøffe økonomiske utfordringer i mange sesonger, oppsummerer mannen som trolig er den viktigste arkitekten for klubbens oppblomstring.

