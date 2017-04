Brennhet «Ohi» overrasket over eget scoringssnitt

(Tromsø – Stabæk 0-3) Ohi Anthony Omoijuanfo (23) er toppscorer i Eliteserien etter fem runder med syv mål. Det overrasker til og med hovedpersonen selv.

– Det er godt å ha scoret en del mål, men jeg tar ikke av, sier han til VG etter kampen.

– Men hadde du forventet å være toppscorer etter fem runder?

– Helt ærlig? Nei, jeg hadde egentlig ikke det, ler Ohi på telefon fra Tromsø.

Mot Tromsø steg han til værs og stanget inn 1-0 etter kun fem minutter. Etter det så ikke Stabæk seg tilbake, og la på både to og tre null før dommeren blåste av for pause.

Han sier at målsetningen før sesongen var å være «en god spiss i Eliteserien». Da bør han score tosifret, mener han selv. Med syv scoringer er Holmlia-gutten på god vei til det målet.

Hadde ikke takket nei til landslaget

Han ler når han får spørsmål om landslagsspill.

– Ha ha, jeg tror fortsatt at det er for tidlig. Men jeg hadde ikke sagt nei hvis jeg hadde blitt tatt ut. Vi får se.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sa til NRK tidligere denne uken at 23-åringen er «høyaktuell» om han fortsetter å score på jevnlig basis. Men også Nigeria følger med på spissen, som ikke har bundet seg til et landslag enda.

– Jeg elsker begge landene mine veldig mye.

– Har du hørt noe fra Nigeria?

– Nei, jeg har ikke hørt noe, men jeg vet at de følger med og vet hvem jeg er. De tenker som Lagerbäck, hvis jeg fortsetter å score er jeg aktuell.

Hyller lagkameraten

Tonny Brochmanns (27) to mål rett før pause tappet det meste av luft ut av Tromsø, som ikke klarte å komme tilbake fra 0-3. Ohi er full av lovord om dansken som tok samme vei som ham til øverste nivå.

– Han har bodd i Norge en stund, men hverken Sogndal og Sandnes Ulf klarte å få ut det beste av han. I likhet med meg måtte ta et steg ned å spille OBOS-fotball for Jerv.

«Ohi» er ikke overrasket over at Brochmann storspiller for Bærums-laget. Han beskriver dansken som har deltatt på alle treningene i vinter, selv om beina har vært slitne.

– En fantastisk spiller og en fantastisk person. Virkelig, avslutter Ohi.