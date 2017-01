Ståle Solbakken (48) har sagt nei til videre forhandlinger med Norges Fotballforbund om å ta over det norske landslaget.

Solbakken skal, etter det VG erfarer, ha hatt to møter med NFF, men har valgt å avslutte forhandlingene.

– Jeg har hatt vondt i magen i 14 dager på grunn av den situasjonen her. Jeg har hatt to møter med NFF, og jeg valgte å avslutte nå fordi jeg aldri fikk den gode magefølelsen på at det var verdt å gå videre med dette, sier Solbakken til VG.

Solbakken skal ha forsøkt å strekke seg langt for å finne løsninger, men landet til slutt på at han ikke kunne takke ja til jobben nå. Solbakken har hele tiden presisert overfor NFF at de også burde ha kontakt med andre kandidater.

– Vi har aldri diskutert lønn, vi kom aldri så langt. Jeg har 18 måneder igjen av kontrakten med FCK, og eneste muligheten i øyeblikket var å begynne i jobben sommeren 2018. Etter masse tenking frem og tilbake så fant jeg ut at det var ingen optimal løsning for noen, utdyper FCK-treneren.

48-åringen har lenge vært den heteste kandidaten for den ledige landslagsjobben, og VG skrev lørdag at FC København-treneren hadde fått et tilbud fra NFF.

Fleipet med landslaget lørdag

Grue-mannen var på Hamar forrige helg i forbindelse med Idrettsgallaen. Der ble han spurt om møtene med toppfotballsjef Nils Johan Semb hadde ført partene nærmere en løsning.

– Det er egentlig ikke noe nytt å fortelle. Vi leter etter løsningen den ene eller den andre veien, sa Solbakken til VG, som bekreftet at ballen lå hos ham selv.

– Vi er ikke kommet dit at jeg styrer dette her. Jeg må gjøre opp med meg selv først.

Slik svarte Nils Johan Semb på spørsmål om hans lunsjmøte med Ståle Solbakken den 3.november:

Se denne: Dette sa han om landslagsjobben

Senere fleipet han med at ingen norske spillere var nominert til pris.

– Jeg tror ikke juryen så de siste 15 minuttene mot San Marino, meldte han til full jubel i salen.