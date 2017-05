Solbakken takket nei til «crazy» tilbud

KØBENHAVN (VG) FC Københavns gulltrener Ståle Solbakken (49) har takket nei til tre konkrete tilbud, et av dem omtaler han som «crazy» – rent økonomisk.

Ekstra Bladet skrev fredag at belgiske Brugge ønsker å hente Solbakken, for øvrig en klubb København slo to ganger i Champions League denne sesongen.

– Jeg har ingen annen kommentar til det enn at jeg er hundre prosent

sikker på at jeg er i København neste sesong også, sier Solbakken til VG inne på kontoret sitt i FCKs treningsanlegg i bydelen Frederiksberg.

Omtrent alle spillerne hans er attraktive etter at klubben vant både serie og cup for andre sesong på rad, og da er det jo naturlig at mannen bak det danske storlaget er det samme.

Ståle Solbakken innrømmer at det er kommet flere henvendelser – ett av dem i kategorien «crazy money», for å bruke hans egne ord.

– Det var på det nivået at de hadde kommet med et eget fly til København, og hvis jeg hadde gått inn i det, så hadde vi blitt enige, det kan jeg garantere.

– Var det fra en kinesisk klubb?

– Nei, faktisk ikke.

– Men det er utenfor Europa?

– Ja.

– Er det en landslagsjobb?

– Nei.

Solbakken tjener trolig rundt syv millioner kroner i FC København. Det er grunn til å tro at dette var mange, mange hakk opp, at lønnstilbudet var på flere titalls millioner kroner.

Det vil ikke være noen stor overraskelse om det handler om en klubb fra en av gulfstatene, der de strør om seg med oljemillioner.



De spanske storhetene Raul og Xavi er blant dem som har håvet inn som spillere i «VM 2022»-landet Qatar, mens Danmarks største fotballnavn Michael Laudrup er trener i Al-Rayan i samme land. Ifølge dansk presse tjener han rundt 30 millioner norske kroner i året, skattefritt, og dét er jo i kategorien «crazy money».

12 av de 14 klubbene i Qatar Stars League har utenlandske trenere, seks av dem er fra Europa. Da belgiske Eric Gerets var trener både i Qatar og De forente arabiske emirater fra 2012 til 2015, opererte belgisk presse med rundt samme beløp i årslønn, opp mot 30 millioner kroner.

– Jeg kan ikke si noe om hvilken klubb det er, men det var veldig mye penger, usannsynlig mye penger, sier Solbakken.

– Men du vurderte det aldri?

– Nei.

– Fordi det var umulig for familien, eller fordi det var uinteressant sportslig?

– Begge deler.

(Saken fortsetter.)

DAGEN DERPÅ: Ståle Solbakken var tidlig på plass på kontoret sitt dagen etter cupfinaleseieren over Brøndby. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG.

De andre to tilbudene var fra «seriøse klubber som er større enn København», men ikke store og spennende nok.

– Jeg følte ikke at det var dit jeg skulle nå. Steget var for lite, sier Solbakken.

– Ingen av de to er Brugge?

– Det sa jeg ikke.

– Du skrev ny kontrakt med FCK til 2021. Har du klausuler som gjør at du kan slippes hvis det dukker opp et fristende utenlandstilbud?

– Det blir mellom meg og FCK. Men jeg trener FCK neste år også, sier Solbakken.

Han mener at det vil være ekstra vanskelig å forlate København akkurat nå, siden det er en spesiell sommer der omtrent «halve laget» forsvinner.

I sin dobbeltrolle som manager og trener er det Ståle Solbakken som har ansvaret for å sette ting sammen igjen. Der har han en viss erfaring, mens en eventuell ny trener vil få en veldig vanskelig start.