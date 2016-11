KØBENHAVN (VG) Ståle Solbakken (48) kontret på første forsøk da engelske journalister bragte opp temaet «Wolverhampton» under dagens pressekonferanse i Parken i København.

Det meste handlet selvsagt om Leicester foran morgendagens meget viktige Champions League-oppgjør, men Solbakken er så oppgitt over tilstanden på engelsk «nivå to» at han brøt inn allerede før spørsmålet om gamleklubben Wolverhampton var ferdigstilt:

– Nå er jeg jo en av de som har sittet lengst de siste årene. Jeg blir bedre og bedre for hver dag, brøt han inn og siktet til at den italienske keeperlegenden Walter Zenga ble historie i klubben etter 87 dager.

PERLETREFFET: FCK-kaptein Thomas Delaneys fantastiske 2-0-scoring i FCKs forrige hjemmekamp, mot Brugge (4-0). – Men det er tull å snakke om at vi er favoritter mot Leicester, fastslo Delaney på pressekonferansen i går. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Terry Connor fikk vel 13 kamper og Dean Saunders rundt 20. Dere var etter meg i England, men som dere ser var det ikke så ille likevel, sa han med et smil, men det var ikke bare en fleip. Ståle Solbakken mener det også. Han føler sterkt at han egentlig var ganske sjanseløs da han fikk 30 Wolves-kamper og et halvår i Championship, der han mener veldig mange av kampene er av det til dels svært primitive slaget.

Da han ble spurt om Leicesters spillestil kan minne om det som møtte ham i Championship, fysisk og direkte fotball, var svaret nådeløst:

– Ja, men mye mer med hodet. Jeg har sett så mange hjernedøde kamper i Championship, sier han, og illustrerer om sine egne opplevelser på benken der: – De første 30 minuttene følte jeg alltid at spillerne hørte på meg, de neste 30 var det mer usikkerhet dersom vi ikke hadde scoret og i de siste 30 minuttene var det mer publikum som spilte.

Med det siste mener Solbakken at kampene stort sett endte med lange baller frem og tilbake, og at publikum var fornøyd bare de fikk se innsats og sjanser.

– Er man dum nok til å ta en jobb i Championship, må du også stå for den feilen. Men jeg ville ikke gjort det igjen, for å si det på den måten, sier han.

Men FC København «gjør» Solbakken igjen, for andre gang, og med stor suksess igjen. FCK har fire poeng etter de tre første Champions League-kampene, to av dem på bortebane, og Solbakkens lag leverte også en veldig bra kamp i 0-1-tapet borte mot Leicester.

– Leicester var litt som forventet sist, kanskje enda mer direkte enn vanlig. De er ikke akkurat besatt av ballbesittelse. Leicester skapte bare to-tre sjanser, og selv om vi kanskje var litt heldig med en offsideavgjørelse er det en sterk prestasjon ikke å slippe til mer. Jeg håper det kan gjenta seg, at det er små marginer som avgjør, og at vi kanskje kan lure inn et mål selv, sier Solbakken.

– Vi kommer nok til å risikere litt mer enn vi gjorde borte, og da er selvsagt deres kontringsstyrke noe vi må passe oss for.

På spørsmål om hvor mange poeng som trengs for å gå videre fra gruppen, svarer Solbakken med ett tall:

–10.

PS! 35.000 billetter er solgt. Det er plass til ytterligere et par tusen.