Ståle Solbakken (49) bekrefter at han har fått henvendelser fra andre klubber, men vil ikke si hvilke.

Torsdag sikret Ståle Solbakken seg sin 11. tittel i Danmark, da han førte FC København til cupseier over Brøndby.

«Bare noen kunne kjøpe Ståle», sukket Brøndby-sjef Jan Bech til Ekstra Bladet på finaledagen.

Nå kan han kanskje få viljen sin, ifølge den danske avisen Ekstra Bladet.

Avisen, som samarbeider tett med den belgiske avisen Het Nieuwsblad, skriver at Solbakkens navn står øverst på ønskelisten til belgiske Club Brügge. Klubben skal allerede ha vært i kontakt med nordmannen.

Solbakken, som nylig undertegner en kontraktsforlengelse som binder ham til FC København til 2021, understreker overfor VG at han blir værende i den danske klubben i overskuelig fremtid.

– Det jeg kan si er at jeg kommer til å trene FC København neste år, sier Solbakken.

– Det er du 100 prosent sikker på?

– Det er jeg 100 prosent sikker på.

Bekrefter interesse - men ikke fra hvem

København-treneren ønsker ikke å kommentere hvorvidt Club Brügge har tatt kontakt med ham, men bekrefter at flere klubber har vist interesse.

– I den sesongen vi har hatt nå, så blir det kjempetrykk på alle spillere. Så da er det naturlig at det også blir noe på treneren, sier Solbakken, og fortsetter:

– Jeg sier ikke hvem jeg har fått det fra, men jeg har fått henvendelser.

49-åringen beskriver Brügge som en «stor tradisjonsklubb» og erkjenner at de har langt større ressurser enn FC København.

Da lagene møttes i Champions League-gruppespillet i høst, var det likevel de danske drenge som stakk av med poengene etter å ha vunnet 4-0 hjemme og 2-0 borte.

Club Brügge ble denne sesongen nummer to i serien og i sluttspillet, bak Anderlecht, og går inn i tredje kvalifiseringsrunde til neste sesongs Champions League.

Den belgiske klubben, hvor Trond Sollied var sjef på feltet fra 2000 til 2006, er på trenerjakt etter at Michel Preud´homme var ferdig etter fire år i jobben.

Ifølge Ekstra Bladet er Brügge-ledelsen imponert over det Solbakken har fått til på et langt mindre budsjett enn det de rår over i den belgiske klubben.

Mager suksess i Tyskland og England

Solbakken, som var i samtaler med Norges Fotballforbund om den ledige landslagstrenerjobben før Lars Lägerback ble ansatt, har også tidligere blitt lokket vekk fra København.

I 2011-2012-sesongen fikk han 30 kamper som FC Köln-sjef i Tyskland, uten videre suksess, før ferden gikk videre til England og nivå to-klubben Wolwerhampton. Også der endte det med at nordmannen fikk sparken.

I 2013 var han tilbake i FC København.