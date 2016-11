Solbakken med ett tap på 50 hjemmekamper

KØBENHAVN (VG) Ni etasjer ned ligger Ståle Solbakkens fotballhjem. Der er det ingen gjestfrihet.

I kveld skal storklubben Porto få merke hva FC København er laget av i klassiske Parken.

Langt der nede, på det som nå er et nedslitt gressteppe, har FCK bare tapt én av 11 gruppespillkamper (seks seire) i Champions League (Real Madrid i 2013). Manchester United er beseiret, Barcelona og Juventus måtte nøye seg med uavgjort.

– Hvordan vil du rangere en seier over Porto?

– Den vil være høyt oppe, rett bak seieren over United og uavgjort mot Barcelona.

Tre poeng i kveld vil sende Solbakkens lag opp på annenplass i gruppen foran bortekampen mot Brugge i siste runde. Uavgjort 0-0 eller 1-1 vil heller ikke være helt krise. Da vil FC København gå til 8-delsfinale som nummer to i gruppen med seier borte over Brugge, samtidig som Porto ikke vinner hjemme over Leicester.

KLAR FOR STORKAMP: En seier over Porto tirsdag kveld vil gjøre at Ståle Solbakken og FCK er på annenplass foran siste runde i Champions League. Foto: TROND JOHANNESSEN

Parken er Ståle Solbakkens fort, mer enn noen annen bane. Han har følt seg veldig sterkt knyttet til både Åråsen og Briskeby, likevel er det her han føler seg aller mest hjemme, etter nærmere ni år som trener i klubben (over to perioder).

– Vi har ikke tapt her siden august 2014 i ligaen, og da tror jeg det er veldig, veldig få uavgjort også. Og på hjemmebane i Europa har vi ikke sluppet inn mål i år, sier Solbakken.

Det riktige antallet strake seriekamper uten tap i Parken er 39, siden 1-2-nederlaget for Midtjylland 15. august 2014. 33 av dem er vunnet.



Med andre ord er dette en Parken-fasit: Hvis man legger sammen de 50 siste hjemmekampene i seriespillet i den danske Superligaen og i Champions League, så har FCK vunnet 39, spilt uavgjort ti ganger – og tapt én kamp.



– Det er jo fordi vi jevnt over er et godt lag, ellers hjelper det ikke med banen. Men det er nok også et snev av psykologi, de andre lagene merker gang på gang at de ikke får med seg noe herfra. Og i Europa har vi et sinnssykt bra publikum. De føler at «dette kan gå», de føler at de er en del av det vi gjør. Alle som her på europakveldene sier at det er fullt på høyde med andre steder, sier Solbakken.

Men denne gangen føler han seg nok ikke like komfortabel på forhånd. Han har mistet begge sine spissbeist; først ble Federico Santander skadet under en landskamp for Paraguay, deretter forsvant Andreas Cornelius i fredagens seriekamp mot Aalborg. De to herjet med Leicester-stopperne Robert Huth og Wes Morgan.

Nå må FCKs offensive utgangspunkt endres, høye innlegg fra offensive backer vil ikke lenger ha den samme verdien. Trolig ender det med at FCK spiller 4-4-1-1, med serberen Andrija Pavlovic som spiss og slovenske Benjamin Verbic bak ham. Pavlovic trenger at det skjer noe rundt beina hans, og det vil være avgjørende at kaptein Thomas Delaney og kantspillerne også klarer å bidra i «boksen».

– Defensivt trenger vi ikke å være så svekket, bortsett fra på dødballer, men spissene har greid å «binde fast» ballen høyt oppe. Denne gangen er det mye mer som skal klaffe i pasningsspillet for at vi skal kunne skape sjanser, også siden banen ikke er helt hundre prosent, sier Solbakken.

FCK har sluppet inn bare to mål på fire kamper i Champions League. Laget slipper knapt til skudd.

– Det forteller at jeg har intelligente spillere. De aller, aller fleste lagene i Europa i dag, Porto for eksempel, spiller markering i sone, altså at de i utgangspunktet spiller soneforsvar, men i stor grad med markering. Mens vi bare er opptatt av hvor medspillerne er og hvor ballen er, ikke hvor Porto-spillerne er. Det er den store forskjellen.

– Hvis det skal fungere så må alle vite eksakt hva de skal gjøre og flytte beina samtidig både i lengderetningen og sideretningen. Svakheten med systemet er at hvis en eller to faller av og ikke gjør jobben sin, så blir det store rom og de gode lagene bruker det. Så det krever mye konsentrasjon og forståelse fra spillerne.

– Men forteller det også at du er en defensivt orientert trener?

– Ja, det gjør det kanskje, selv om vi også scorer mest i Superligaen. Men jeg klarer ikke å stå å se på en kamp hvis ikke spillerne klarer å utføre det defensive, da føler jeg at jeg lever på lykke og fromme. Alle gode lag bygges på en defensiv grunnmur. Vi kan ikke bare kaste folk i angrep, selv om jeg vet at noen av spillerne synes dette her er et hel… innimellom. Men husk at vi hadde ballen mer enn Leicester i de to kampene, og mer enn Porto på bortebane før vi fikk en mann utvist.

– Dette kan være din siste store kamp i Parken?

– He-he, ja, det er det ingen som vet.

– Tanken har slått deg?

– Nei, det har den faktisk ikke gjort, svarer den brennhete norske landslagssjef-kandidaten, som også har sagt at en retur til Bundesliga frister, selv om han fikk sparken etter en turbulent tid i Köln.

– En eller annen gang kan jeg være interessert i det, sier han om tysk fotball.

– Men da skal det være et prosjekt jeg tror på. Da skal det være en eller annen plan.

– Kanskje du gjør deg selv mindre interessant for en større klubbjobb, dersom du drar hjem til Norge?

– Det kan nok hende, det spørs vel hvor bra det hadde gått også. Men alt dette er «hvis-om-men». Foreløpig har jeg ikke debattert det med noen, annet enn at jeg har snakket litt med kona.

Han føler ikke at spekulasjonene rundt det norske landslaget er forstyrrende.

– Vi spiller kamper hele tiden, så jeg har ikke hatt mye tid til å ligge å tenke på det. Og uansett forholder jeg meg til at jeg har en kontrakt med FCK.

– Er din posisjon i klubben så sterk at det ikke vil være et problem, dersom du skulle gi beskjed om at du ønsker å gå til en annen jobb før kontrakten er ute?

– Det vet jeg ikke.

PS! FCKs stjernestopper Mathias «Zanka» Jørgensen mener Solbakken bør gå til en utenlandsk toppklubb fremfor det norske landslaget, dersom nordmannen velger å forlate klubben.

– Gjør man det han har gjort her, til og med to ganger, så fortjener man også sjansen til å lykkes andre og større steder, sier Jørgensen i dette intervjuet med VG.