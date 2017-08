KØBENHAVN (VG) Ståle Solbakken (49) er klar for sin hundrede europacupkamp med FC København, men foran jubileet er han forholdsvis nådeløs i karakteristikken av eget lag.

– Vi er skrøpelige nå, sier han til VG, i 9. etasje i Parken, der han har sitt kontor og der han har oversikt ned til banen, der FCK nesten alltid vinner når europeiske dueller avgjøres på hjemmebane.

Ekstra Bladet skriver at FCK har hatt avgjørende kvalikkamper hjemme åtte ganger under Solbakken; syv av dem har endt med avansement. Bare i den første, mot Benfica for ti år siden, gikk det galt.

Denne gangen må FC København snu 0-1-tapet fra det første møtet med aserbajdsjanske Qarabag, men denne gangen er kanskje utgangspunktet vanskeligere enn noen gang.

Etter å ha vunnet serie og cup to sesonger på rad er over halve FCK-laget borte; motoren Thomas Delaney forsvant til Werder Bremen i januar og i sommer har den elegante stopperen Mathias «Zanka» Jørgensen gått til Huddersfield, kraftspissen Andreas Cornelius til Atalanta, den svenske landslagsbacken Ludwig Augustinsson til Werder Bremen, og som om ikke det var nok så er en annen svensk landslagsmann, stopper Erik Johansson, blitt korsbåndskadet. Rasmus Falk har vært skadet i mange måneder.

Det er et nytt lag som skal ta FCK til Champions League. Midtstopper Michael Lüftner (23) er hentet fra Slavia Praha, Pierre Bengtsson (29) er hentet tilbake fra en utlånstilværelse i Mainz og noen av dem som var reserver i fjor har rykket opp. Serieåpningen har vært tung: To seire på de seks første kampene.

– Samtidig skal det sies at vi faktisk har vært ganske gode i europacupkampene, poengterer Solbakken.

Og FCK har skaffet seg en voldsom rutine i internasjonale kamper. Av de 99 første under Solbakkens ledelse har FCK 41 seire, 22 uavgjorte og 36 tap – og 140-115 i målforskjell.

– Jeg visste ikke at det var nummer hundre, men jeg er veldig stolt av disse tallene, kanskje særlig fordi FCK aldri hadde kvalifisert seg for europeisk spill før jeg kom hit. Det er jo også fire Champions League-gruppespill, og der er ikke forutsetningene for at vi skal få poeng så veldig gode, sier Solbakken, som mener den tunge Europa-erfaringen kan bli helt avgjørende mot Qarabag.

– Jeg tror det er den som har tatt oss dit vi er nå, som har gjort at vi har greid å slå seriemesteren i Slovakia (Zilina) og Makedonia (Vardar). Erfaringen vi har som klubb, og jeg har som trener, tror jeg er svært verdifull. Rammen i og rundt klubben, roen vi har på dette nivået, det merker de nye som kommer inn, sier Solbakken.

– Men det er ganske sterkt når du omtaler ditt eget lag som «skrøpelig»?

– Ja, men det er vi jo. Alle kan se det. Vi har vært veldig dårlige i to-tre seriekamper, det dårligste på flere år. Det er et lite under at vi er én kamp unna Champions League. Det tar tid å bygge opp et lag igjen.

– Har dere da noe i Champions League å gjøre denne høsten?

– Ikke slik det ser ut akkurat nå, men vi vet jo at om tre uker har vi et berettiget håp om at vi har fått inn et par forsterkninger. Og uansett vil laget løfte seg. (Rasmus) Falk vil være tilbake, (Peter) Ankersen har akkurat kommet tilbake etter skade og vil bli bedre. Så hvis de andre løfter seg og vi får fire «nye» spillere, så vil det jo se annerledes ut. Men pr. nå er vi et Europa League-lag og knapt nok det, sier FCKs trener og sportsdirektør.

FCK er allerede sikret Europa League-spill, men selv om Ståle Solbakken erkjenner at den turneringen, rent sportslig, trolig er det mest passende nivået i øyeblikket, understreker han følgende:

– Vi går «all inn» for å kvalifisere oss til Champions League. Nå er det bare Champions League vi tenker på.

PS! På spørsmål om hvor mange av målene i FCKs europacupkamper, for og imot, 255 totalt, han vil kunne redegjøre for, svarer Solbakken med ett ord: – Alle.