Solbakken: – En ære å trene sitt land

Etter det VG erfarer er Ståle Solbakken (48) førstevalget til Norges Fotballforbund som ny landslagssjef. Selv vil ikke FCK-sjefen svare på om han ønsker jobben.

VG snakket med Solbakken noen timer etter at Per-Mathias Høgmo gikk av som norsk landslagstrener.

Forholder seg til FCK-kontrakten



Han var ikke spesielt snakkesalig om hvorvidt han ønsker å overta den ledige jobben.

– Jeg forbereder en seriekamp på fredag og en Champions League-kamp på tirsdag. Det er mitt fokus. Jeg forholder meg til at jeg har kontrakt med FCK, sier Solbakken til VG.

– Er jobben som norsk landslagssjef interessant for deg nå?

– For alle er det en ære å trene sitt land. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Svarer jeg at det er en interessant jobb, ser det ut som at jeg søker – og svarer jeg at det ikke passer nå, så virker det superarrogant, svarer Solbakken.

Møtte Semb i København



I november 2009 ble hedmarkingen ansatt som norsk landslagssjef med virkning fra 1. januar 2012. Men tilbudet fra Bundesliga-klubben Köln i mai 2011 ble for fristende, og Solbakken ble kjøpt fri fra avtalen med Norges Fotballforbund.

Nå er FC København-sjefen igjen brennhet i lokalene på Ullevaal stadion. Etter det VG forstår topper han NFFs ønskeliste over kandidater til å erstatte Høgmo.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb møtte Solbakken i forbindelse med Københavns Champions League-kamp mot Leicester tidligere denne måneden. Den gang avviste 48-åringen at den norske trenerjobben sto på agendaen.

FCK ønsker kontraktforlengelse



Kilder tett på Solbakken sier til VG at han på nåværende tidspunkt ikke har reflektert over om det er riktig å hoppe av jobben i FC København til sommeren. Det skal uansett være uaktuelt å forlate den danske storklubben før sesongen er avsluttet. Med seier over Porto i Parken i neste uke har FCK en alle tiders mulighet til å gå videre i Champions League.

Solbakken har kontrakt med den danske storklubben frem til sommeren 2018. Etter det VG erfarer er det et sterkt ønske fra FCK-ledelsen at nordmannen forlenger den avtalen.

Det som kan tale til NFFs fordel i kampen om Solbakken er at han da kan bo sammen med familien på Hamar. I tillegg til at det vil være vanskelig å si nei til hjemlandet nok en gang.

Økonomisk, derimot, vil neppe Norges Fotballforbund kunne matche lønnen han har i Danmark. Og med den suksessen han opplever med FCK vil det være naturlig at han igjen vil få lukrative klubbtilbud fra større europeiske ligaer.



