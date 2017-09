Kommentator slår tilbake mot Solbakken: – Absurd

FC København-trener Ståle Solbakken får svar etter at han langet ut mot dansk presse før torsdagens 0-0-kamp mot Lokomotiv Moskva.

Solbakkens menn misbrukte flere gode sjanser hjemme i Parken mot russerne i åpningskampen av Europa League. Etter kampslutt tok sportsredaktør i Ekstrabladet, Allan Olsen, et oppgjør med den norske FCK-treneren.

– Har mannen «mistet smokken», undrer Olsen.

Bakgrunnen var Solbakkens uttalelser i et intervju med danske BT i forkant av kampen.

– Jeg tror det kommer ekstrasendinger i lang tid på TV3 Sport hvis Brøndby vinner serien. Alle jobber for det. Alle vil at Brøndby skal vinne. Eksperter, nøytrale og ikke-nøytrale journalister arbeider hardt for det. De vil ha FCK vekk. Vi har dominert så mye, sier Solbakken til avisen (krever innlogging).

– I beste fall absurd



FCK har vunnet serien de to siste årene og cupen de tre siste sesongene. Etter de første åtte rundene i dansk Superliga ligger hovedstadsklubben syv poeng bak Nordsjælland - FCK har kun vunnet tre av åtte kamper.

– At medier skulle jobbe for at FCK ikke vinner serien igjen er i beste fall absurd og under alle omstendigheter en vanvittig beskyldning, skriver Olsen i Ekstrabladet og etterlyser bevis fra Solbakken.

Olsen i Ekstrabladet får støtte av Kim Mikkelsen, redaksjonssjef i TV3 Sport.

– Jeg har stor respekt og stor beundring over Solbakkens vinnervilje og hans ønske om å vinne, men noen ganger - som i dette tilfellet - skygger vinnerviljen åpenbart for realitetssansen hans. Vi har ikke noe ønske om at noen bestemte skal vinne. Så det er noe som foregår i Solbakkens hode, i hvert fall hva angår TV3 sport, sier Mikkelsen til Tipsbladet.

– Ingen hylles mer enn Solbakken



Ekstrabladet-redaktør Olsen skriver videre at flere vil hevde at ingen klubb har hatt så positiv presse rundt seg i Danmark, og at ingen trener har fått mer hyllest enn Solbakken.

– Er det en tidlig skadekontroll om mesterskapet skulle glippe, eller er det en intern forsikring om at verden er mot oss, spør Olsen seg.

I kommentaren legger han til at Ståle Solbakken og FCK sin Europa-suksess de siste årene er en gave for dansk fotball. Olsen mener et poeng hjemme mot Lokomotiv Moskva var godkjent og at den defensive tryggheten var bra.

– Målet må absolutt være å avansere fra Europa League-gruppespill og det HÅPER vi. Og krysser fingre for. Hørte du det, Ståle..., skriver Olsen.