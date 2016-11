Kommentar KØBENHAVN (VG) (FC København – Leicester 0-0) Det stinker øl i Parken. Det lukter også et nytt storlag.

Det kunne blitt en av Ståle Solbakkens største seirer. Det ble et nytt bevis på at han har skapt noe nytt og mektig i København.

«FCK er bedre enn landsholdet», skrev fotballredaktør Søren Olsen i den danske avisen Politiken for et par uker siden. Og det spørs om ikke 11-eren som kneblet Leicester i kveld er minst like sterk som den Åge Hareide kan stille på beina.

De første 35 minuttene var en oppvisning i duellkraft, gjenvinninger og en fullstendig defensiv kontroll. Det sprakk opp litt utover i kampen, i 2. omgang var Leicester skumlere, men den regjerende engelske ligamesteren skapte vel egentlig ingen store sjanser – i seg selv en betydelig prestasjon av en, i denne sammenhengen, liten motstander fra Skandinavia.

København skapte heller ikke all verden før pause, men i 2. omgang kunne Peter Ankersen, Benjamin Verbic (to ganger), Andreas Cornelius og (på returen) Federico Santander sørget for hjemmeseier. Men det ble med det ene poenget som gjør at Porto nå har koblet grepet om annenplassen i gruppen.

Likevel er det bare to poeng som skiller, og portugiserne gleder seg neppe til å komme til Parken om tre uker.

I PARKEN: Trond Johannessen.

– Vinner vi den kampen er vi i «pole position» foran siste runde, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen. Han ser stolt ut og det første han sier er at han er akkurat det.

– Jeg kan ikke kreve mer av spillerne mine enn dette her. Det var ikke noe ran at Leicester tok poeng, men vi var nærmest seieren. Den engelske mesteren skaper veldig lite mot oss over to kamper, sier Solbakken, før han avslutter med en tirade mot TV3 og Ekstra Bladet.

Han krangler fortsatt med TV3 fordi helgens kamp mot Midtjylland måtte spilles søndag kveld. FCK hadde et døgns mindre hvile enn Leicester.

Solbakken legger sjelden noe imellom, og FCKs svenske midtstopper Erik Johansson gliste godt da jeg spurte ham om hva som er forskjellen på Åge Hareide og Ståle Solbakken som trenere. Mannen som spilte under Hareide i Malmö svarte: – Solbakken har mer temperament.

Det er jo ikke vanskelig å forstå hva han mener.

Mot Leicester var det et kjør på sidelinjen i 90 minutter igjen. Det er nok krevende å være fotballspiller under Solbakken. Han legger seg opp i det meste, kjefter, korrigerer, simulerer pasninger og spiller omtrent kampen selv.

Han spiller godt.

Ståle Solbakken har skapt en maskin i FCK, en 4-4-2-maskin. Fansen synger om sitt «Super-FCK» og har god grunn til det.

Ståle Solbakken er litt dristigere i sin tilnærming i sitt fjerde møte med Champions League. Nå kjører han med svært offensive backer, og to rene spisser, mens én av de to foran har vært langt mer defensiv tidligere.

Det krever at de to spissene gjør en enorm førsteforsvarerjobb, og Federico Santander og Andreas Cornelius skapte til dels store problemer for Leicester-kjempene Robert Huth og Wes Morgan, og begge stopperne gjorde flere personlige feil før pause.

Peter Ankersen og Ludwig Augustinsson pumpet fremover på hver sin kant, mens Erik Johansson og den vakkert arrogante Mathias Zanka Jørgensen stort sett hadde full kontroll i midten, og Thomas Delaney blir vond å miste til Werder Bremen etter nyttår.

«Er det denne Riyad Mahrez man ser herje på TV uke etter uke?» var det lett å tenke etter en halvtimes tid. Han var knapt å se.

Mahrez dukket opp etter hvert, men hverken han eller den nå i 12 kamper målløse Jamie Vardy skapte noe særlig.

Ståle Solbakken fikk rett da han spådde: «Gjør vi jobben vår har vi kontroll på dem.»

Det manglet bare at noen gjorde jobben for FCK i den andre enden.