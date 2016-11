FCK-stjerne mener Solbakken bør velge Europa foran Norge

KØBENHAVN (VG) Han lekte med Leicesters Jamie Vardy for en måned siden. Neste sommer forlater Mathias «Zanka» Jørgensen (26) FC København til fordel for en større klubb.

Det mener han at Ståle Solbakken også bør gjøre, dersom nordmannen skulle ønske å forlate den danske hovedstaden.

– FCK er «en lille fisk i det store hav». Gjør man det han har gjort her, til og med to ganger, så fortjener man også sjansen til å lykkes andre og større steder. Han har igjen tatt FCK til et nytt nivå, sier Jørgensen, en av få dansker som ikke har problemer med å forstå norsk ...

KLART RÅD: Mathias «Zanka» Jørgensen intervjues under mandagens trening. Han er ikke i tvil om hva Ståle Solbakken bør velge, dersom han forlater København. Foto: TROND JOHANNESSEN

– Og det norske landslaget er ikke en større fisk?

– Nei, det vil jeg ikke si. Heller ikke det danske, fordi klubbfotballen er større.

– Så du mener at Solbakken bør søke en klubbjobb i Europa dersom han forlater København?

– Ja, svarer den elegante midtstopperen, som skrev ny kontrakt med FCK i høst, slik at klubben skal få noe igjen for ham når (mer enn hvis) han selges neste sommer.

Tre alternativer



Solbakken selv har gjort det klart at familien skal bo under samme tak, senest fra neste sommer. Da er det tre alternativer, slik det ser ut nå:

1) Han blir i København, der han har kontrakt til sommeren 2018.

2) Han blir norsk landslagssjef, der han er den heteste kandidaten.

3) Han reiser videre til en større klubb. Solbakken har for eksempel sagt at en retur til Bundesliga frister, selv om han fikk sparken etter en turbulent tid i Köln.

– En eller annen gang kan jeg være interessert i det, sier han om tysk fotball. – Men da skal det være et prosjekt jeg tror på. Da skal det være en eller annen plan.

– Kanskje du gjør deg selv mindre interessant for en større klubbjobb, dersom du drar hjem til Norge?

– Det kan nok hende, det spørs vel hvor bra det hadde gått også. Men alt dette er «hvis-om-men». Foreløpig har jeg ikke debattert det med noen, annet enn at jeg har snakket litt med kona.

(Saken fortsetter.)

KLAR FOR STORKAMP: En seier over Porto tirsdag kveld vil gjøre at Ståle Solbakken og FCK er på annenplass foran siste runde i Champions League. Foto: TROND JOHANNESSEN

Først har Solbakken en gigantkamp å forberede. FCK er to poeng bak Porto, en seier tirsdag kveld vil bety annenplass foran siste rundes bortekamp i Brugge. Men utgangspunktet er vanskelig; begge kraftspissene (Santander og Cornelius) er skadet, og Solbakken må legge en ny plan.

– Har betydd mye



På mange måter er han fotballfaren til Mathias Zanka Jørgensen, som bare var 17 år gammel da nordmannen kastet ham inn på A-laget.

– Ståle har vel betydd like mye for meg som for FCK. Når det har gått bra for ham, så har det gått bra for meg. Han kjenner min personlighet, vet når han skal rose meg og når han skal skjelle meg ut. Hvis han ikke synes jeg har vært god nok, så har han satt meg ut. Det aller viktigste er at jeg alltid har merket en ærlighet, sier Jørgensen.

– Han jobber med en konsentrasjon og en nøyaktighet som dansk fotball ikke har sett så lenge jeg har fulgt med. Han har fått mer ut av laget enn potensialet skulle tilsi.

– Det er ikke mye dansk individuell frihet i soneforsvaret hans?

– Nei, det er en kontrast til det man forbinder med dansk fotball, Nordens brasilianere som vi liker å kalle oss. Men det er en bevisst tankegang, som gjør at vi kan levere på et høyere nivå enn før. Vi kan være et bedre lag enn de andre, selv om vi ikke kan være bedre individualister.

– Så det kan ikke være litt «kjedelig» å være så ekstremt organiserte for dere dansker?

– Så lenge vi vinner er i hvert fall jeg likeglad med om man er kjedelig, svarer Mathias Zanka Jørgensen, en ekte Solbakken-soldat.

PS! Mathias Zanka Jørgensen ble solgt til PSV Eindhoven som 21-åring, men slet med skader og med å spille seg til en plass på laget. Han kom tilbake til FCK etter to år, og har vært fantastisk i København. – Det er nok ingen tvil om at han kommer til å bli solgt igjen neste sommer, sier journalist Mads Glenn Wehlast i avisen Ekstra Bladet.