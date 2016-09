FCK-kapteinen tror Solbakken ønsker seg ut igjen

KØBENHAVN (VG) Sist Ståle Solbakken ledet FC København til Champions League-suksess, var han på plass i Bundesliga et halvår senere. FCK-kaptein Thomas Delaney (24) er trygg på at nordmannen er klar for et nytt eventyr ute.

Selv svarer Solbakken «det tenker jeg ikke på» på alle spørsmål som antyder noe om fremtiden etter FC København, der han har kontrakt til sommeren 2018. Men den nære historie (seks år siden) viste at gode Europa-resultater gjorde ham aktuell for både Hamburg, Bayer Leverkusen og Köln.

Og etter 4-0-smadringen av Brugge tirsdag og 1–1 mot Porto spiller FCK plutselig om det som vil være et sensasjonelt avansement i Champions League. Thomas Delaney – mannen bak «Kunstverket i Parken», 2-0-scoringen mot belgierne – tror ikke sjefen nøyer seg med oppholdene i Köln og Wolverhampton, men at nordmannen vil ut på nytt.

– Ja, jeg tror i hvert fall det er hans ønske. Han er glad i presset, i «spotlighten» og alt som er i fotball, sier Delaney, som selv reiser til Bundesliga og Werder Bremen ved årsskiftet.

Det eneste Solbakken er sikker på, er at det blir slutt på pendlertilværelsen mellom familien på Hamar og fotballaget i København fra og med neste sommer. Da skal familien (minus eldstesønnen som har flyttet hjemmefra for å studere) bo sammen.

– Er du klar for ny jobb «ute»?

– Jeg er ikke skremt. Men jeg tenker ikke på det. Jeg har det godt her, sier Solbakken til VG dagen etter Brugge-triumfen.

– Bruker ikke en kalori



– Du fikk jobb i Bundesliga sist du gjorde det bra med FCK i Europa?

– Det går opp og ned i denne verdenen. Det bruker jeg ikke en kalori på. Jeg har det godt her, jeg trives her, det er totalpakken i livet som gjelder litt. Man skal være sulten for å være i den jobben her. Jeg er fortsatt sulten. Så er hverdagen bedre nå. De første 18 månedene (fra august 2013) var knallharde. Da var jeg like glad familien ikke var her. For da bodde jeg stort sett i denne bygningen, sier Solbakken – og nikker mot administrasjonsbygget i «Nummer 10» som FCKs treningsanlegg i Frederiksberg omtales som.

SVENSKENE OG DANSKEN: Ludwig Augustinsson og Erik Johansson gir Thomas Delaney en velfortjent kos etter 2-0-målet mot Brugge. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han har i praksis byttet ut hele laget han overtok for tre år siden. Også i kontorlokalene har det vært endringer, fornyelser og forsterkninger, mens Solbakken selv gikk fra å være trener til manager, med utvidet ansvar for kjøp og salg.

Solbakken-hyllesten:

– Får laget til å prestere perfekt



Transferoverskudd: 20 millioner



Før Brugge-kampen presenterte avisen Ekstra Bladet regnestykket som viste at også i spillerlogistikken har nordmannens siste sjefperiode vært på tabelltoppen:

Han har solgt for 20 millioner mer enn han har kjøpt for de siste tre årene. Det til tross for at «FCKs transfergud», som avisen kalte ham, kunne bla opp nesten 30 millioner for å hente hjem spisskjempen Andreas Cornelius fra et mislykket opphold i Cardiff.

Og nå bader klubben også i Champions Leagues pengebinge. Kanskje kan danskene overvintre i turneringen. 10 poeng har holdt til avansement for 14 lag de siste fem sesongene.

To hjemmeseirer til i Parken – mot Leicester og Porto?

Ståle Solbakken gidder ikke spekulere så mye i mulighetene for det foreløpig.

– Jeg føler at «hypen» er stor nok. Prestasjonen i går var god, men den var ikke «out of this world». Vi dominerte spillemessig kraftigere enn du kan forvente i en Champions League-kamp, hadde 8–9 sjanser.

– Som jeg sa til spillerne: Uansett er dere historiske. For vi kommer aldri til å vinne 4–0 igjen i et gruppespill i Champions League, sier Solbakken etter dansk fotballs største seier i klubbturneringen noen gang.

– Ståle har glemt litt om fotball



Nå venter Leicester borte og hjemme i de to neste kampene. Nordmannen sier han har sett den engelske sensasjonsmesteren «i 1000 kamper» den siste tiden og bør dermed være godt forberedt.

– Jeg synes at vi har bevist for oss selv at hjemme kan vi forvente noe, sier Thomas Delaney til VG.

Hans vakre vristskudd på halvspretten mot Brugge var et av Fotball-Europas heteste temaer det siste halve døgnet. Dansken innrømmer at han så målet selv 10–20 ganger i går.

Og har følgende melding til sjefen som meldte at Delaney egentlig har «skuddnekt» – fordi Ståle Solbakken mener midtbanespilleren er en av de dårligste langdistanseskyttere han har trent.

– Tror bare Ståle har glemt litt om fotball. Han var heller ikke kjent for å ha det hardeste sparket, gliser Delaney.