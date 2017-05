Ekstra Bladet: Solbakken ønsket i Brügge

Den belgiske serietoeren Club Brügge skal ha Ståle Solbakken øverst på ønskelisten.

Torsdag sikret Ståle Solbakken seg sin 11. tittel i Danmark, da han førte FC København til cupseier over Brøndby.

«Bare noen kunne kjøpe Ståle», sukket Brøndby-sjef Jan Bech til Ekstra Bladet på finaledagen.

Nå kan han ifølge samme avis kanskje få viljen sin.

Ifølge avisen Ekstra Bladet, som samarbeider tett med den belgiske avisen Het Nieuwsblad, står Solbakkens navn øverst på ønskelisten til Club Brügge.

Han ønsker selv ikke å kommentere saken til avisen.

Solbakken signerte nylig en kontrakt som binder ham til FC København til 2021.

Kommentar: Se – Solbakken er foran Eggen

Ønsket av Sollieds tidligere klubb

Club Brügge ble nummer to i den belgiske serien denne sesongen, to poeng bak Anderlecht. De endte også bal rivalen i sluttspillet, og går dermed inn i tredje kvalifiseringsrunde til høstens Champions League.

Fra 2000 til 2005 var Trond Sollied sjef i Brügge.

Den belgiske klubben er på trenerjakt etter at Michel Preud´homme var ferdig etter fire år i jobben.

Ifølge Ekstra Bladet er Brügge-ledelsen imponert over det Solbakken har fått til på et langt mindre budsjett ett de rår over i den belgiske klubben.

Den norske treneren har bygd seg opp en stor stjerne i dansk fotball i løpet av sine to perioder i hovedstadklubben, som har resultert i syv seriemesterskap, fire cuptriumfer og flere minneverdige øyeblikk i Champions League.

Ingen i Tyskland og England

Solbakken, som var i samtaler med Norges Fotballforbund om den ledige landslagstrenerjobben før Lars Lägerback ble ansatt, har også tidligere blitt lokket vekk fra København.

I 2011-2012-sesongen fikk han 30 kamper som FC Köln-sjef i Tyskland, uten videre suksess, før ferden gikk videre til England og nivå to-klubben Wolwerhampton. Også der endte det med at nordmannen fikk sparken.

I 2013 var han tilbake i FC København.

Saken utvides!