Dette er Solbakkens drømmeuke

KØBENHAVN (VG) Ståle Solbakkens FC København har med seg veldig gode minner inn mot årets største hjemmekamp, møtet med Premier League-mester Leicester.

Sommertiden er over i den første uken i november, men da lysner det ofte i klassiske Parken i København, der det kommer til å bli omtrent fullt i kveld. 35.000 billetter var solgt i går.

Og selv om Leicester står med full pott og er knepen favoritt, er det grunn til å ha forhåpninger for hjemmefansen. Ikke bare fordi FCK har vært meget sterke denne høsten, den danske storklubben har også opplevd noen av sine aller største kvelder i akkurat denne runden.

I de tre foregående Champions League-deltagelsene har det gått slik i kamp nummer fire:

• • 1–0 over Manchester United, 1. november 2006. I duell med Gabriel Heinze kranglet Marcus Allbäck inn seiersmålet bak Edwin van der Sar.

• • 1–1 mot Barcelona, 2. november 2010, altså på dagen seks år siden. Lionel Messi sendte «Barça» foran etter en drøy halvtime, men brassen Claudemir utlignet minuttet etter, etter strålende forarbeid av Jesper Grønkjær.

• • 1–0 over Galatasaray, 5. november 2013. Daniel Braaten hælsparket vakkert inn seiersmålet.

FØRSTE STORE SEIER: Marcus Allbäck scoret kampens eneste mål da FC København slo Manchester United. Foto: AP

Solbakken har vært trener hver gang, og han tror ikke at det er tilfeldig at det samme har skjedd gang på gang.

– Det er alltid vanskelig for skandinaviske lag i slike turneringer. Derfor blir vi ofte bedre og bedre. I den fjerde runden har vi møtt alle lagene én gang. Spillerne er blitt kjent med motstanderne, vant med nivået og overraskelseselementet er litt borte. Jeg håper de har den samme følelsen denne gangen, sier han.

Han mener Leicester var «sånn cirka som ventet» i den første kampen, og er veldig oppmerksom på at engelskmennenes direkte spillestil kan bli enda skumlere når FCK trolig vil ha litt mer ball på hjemmebane.

– Når vi mister den, og det gjør vi jo noen ganger, må vi passe oss for den tidlige pasningen fra Drinkwater, og så må vi passe oss for Mahrez' skudd og innlegg når han vandrer innover fra høyre, sier han.

FCK vant den tøffe bortekampen mot Midtjylland (3–1) søndag kveld og topper tabellen etter 15 runder, seks poeng foran nabo Brøndby.

De siste dagene har Solbakken brukt på å krangle med TV3 om det var FCK eller kanalens skyld at kampen ikke ble flyttet til lørdag. Solbakken innrømmer at klubben gjorde en tidlig «fotfeil» i papirarbeidet, men mener uansett at det papirarbeidet ikke burde være nødvendig, at det bør være automatikk i at et lag som skal spille Champions League ikke må gjennom en seriekamp søndagen før.

– Jeg tror ikke det vil bli avgjørende mot Leicester, men jeg har sagt ifra i et håp om at det blir en endring på lengre sikt, sier Solbakken.

MAGIKEREN: I fjor sto Claudio Ranieri bak tidenes kanskje største idrettsmirakel. Nå er Leicester i ferd med å skrive ny klubbhistorie, ved å gå videre fra gruppespillet i Champions League. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

På sin pressekonferanse i Parken, to timer etter Solbakken, passet Leicester-manager Claudio Ranieri hele tiden på å snakke med respekt om FC København.

– Tottenham (1–1) i helgen var nok vår beste bortekamp denne sesongen. I fjor var vi ofte bedre borte enn hjemme, og jeg håper det kan fortsette i kveld. Men København er en meget sterk motstander, som jeg virkelig respekterer. De spiller som et lag, de er en enhet av 11 mann, og de kommer til å ha en stor stadion bak seg. Jeg tror det kommer til å bli en fantastisk kamp, sier Ranieri på sin sjarmerende italiensk-engelsk.

Han er i siget nå. Etter en vanskelig seriestart mener Ranieri at han kjenner igjen spiriten som kjennetegnet Leicester i forrige sesong.

Så spørs det om det er nok mot FCK i den første uken i november.