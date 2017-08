Det nærmer seg krise for Solbakken

Kommentar KØBENHAVN (VG) (FC København – Qarabag 2-1, 2–2 sammenlagt) Da Champions League-plassen røk, hadde Ståle Solbakken droppet dressen og tatt frem arbeidsklærne. Betegnende nok. Han må på jobb de neste månedene.

I og for seg allerede de neste dagene, for nå nærmer det seg krise, særlig da FCK-treneren rett før midnatt avslørte at spisskjempen Federico Santander trolig er «ute til jul». Ikke bare er halve laget og nesten hele stammen fra jubeldagene i forrige sesong solgt, nå er også tunge navn som Erik Johansson og Santander ute i lang tid.

Planen var å hente to forsterkninger den neste uken. Nå kan det fort bli en tredje også.

Men Solbakkens femte Champions League-deltagelse blir det altså ikke noe av. Skal man være med der, er det lite lurt å la motstanderens spiss få fem meter for seg selv inne i 16-meteren. Da gjør de gjerne som Qarabags sørafrikaner Dino Ndlovu, da banker de ballen i mål – og derfor må FC København nøye seg med Europa League-spill denne høsten.

Og selv om det bare var bortemålsregelen som skilte lagene, og FCK sånn sett var veldig nære Champions League, er de samtidig veldig langt unna Champions League-nivået.

FCK leverte en helt ålreit kamp hjemme mot Qarabag fra Aserbajdsjan, og det så veldig bra ut da Santander kjempet inn det første målet med hodet rett før pause. Det så veldig mørkt ut da utligningen kom litt ut av ingenting etter en drøy time, men FCK-fansen sang seg gjennom baklengsmålet, og det ble fullt kok i Parken da Andrija Pavlovic styrte inn 2–1 med hodet like etter.

Men Solbakkens menn greide liksom aldri å sette inn det helt store støtet i jakten på et avgjørende tredje mål. Det skjedde for lite fremover og Qarabag-supporterne nede i hjørnet kunne banke løs på trommene sine da det hele var over. Det oljedrevne laget skal få oppleve Champions League for første gang, etter å ha røket med knapp margin i kvaliken i to år på rad.

Fikk du med deg? Norsk mareritt

Ståle Solbakken skal på sin side få oppleve gruppespill i Europa League for tredje gang, og rent sportslig er dét neppe så dumt. For han må samtidig bygge opp et helt nytt lag, og han begynner nesten fra bunnen av.

I KØBENHAVN: Trond Johannessen.

Solbakken har delvis skapt problemene selv. Det er FCKs manager og trener som skal sørge for at stallen skiftes ut uten at det blir for dramatisk, uten at det blir for store hull når noen forsvinner. Han gir nærmest en lovnad til spillere som hentes; i løpet av to-tre år blir de sluppet videre, og FCK er en attraktiv klubb, i 2017 er to mann solgt til Bundesliga, én til Premier League og én til Serie A.

Denne gangen har overlappingen i FCK-stallen gått litt for fort, hullene er store, pluss at tunge skader altså forkludrer situasjonen ytterligere, og typer som Thomas Delaney og Mathias «Zanka» Jørgensen lar seg nesten ikke erstatte uten at det tar litt tid.

FCK skal slite med å forsvare seriegullet fra de to siste sesongene. Innledningen har vært katastrofal regnet etter denne klubbens målestokk; bare to seire på seks kamper.

Det gjenstår å se om Ståle Solbakken har motivasjon og kraft og kløkt til å reise enda et byggverk i den danske hovedstaden.

Det blir en av hans største trenerutfordringer.