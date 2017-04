Sponsor ønsker redegjørelse i Edvartsen-konflikten

Dommer-bråket har fått mye oppmerksomhet, og nå har dommernes hovedsponsor Synsam bedt om en oppdatering på situasjonen.

Dommernes hovedsponsor Synsam har kontaktet NFF angående den Svein-Erik Edvartsen-saken. Det bekrefter NFFs kommersielle direktør Erik Loe.

– Ja, en sponsor har tatt kontakt med NFF, og det var Synsam. De ønsket en orientering angående saken.

Loe forteller videre til VG at han ikke ønsker å gå konkret inn på hva som har blitt sagt, men understreker at Synsam ikke tar noe parti i saken.

Optikerkjeden har vært dommernes sponsor siden 2015, og sørger blant annet for at alle norske toppdommere synstestes. NFF og Synsam samarbeider tett via utveksling av kunnskap, tilrettelegging og utvikling av dommernes trening, hjelpemidler og kunnskap.

Ekstern lenke: Her kan du lese mer om avtalen mellom Synsam og NFF

VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med Synsam.

Innspill fra dommerforeningen



Ifølge NRK er Dommerforeningens innstilling etter onsdagens krisemøte at Svein-Erik Edvartsen kan ikke fortsette slik situasjonen er nå.

Innstillingen skal ha fått enstemmig støtte blant medlemmene som var til stede, og ble sendt til NFF torsdag formiddag.

– NFF har mottatt innspillene fra dommerforeningen. Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, til NRK.

Tidligere torsdag, sa hovedpersonen Edvartsen selv til VG at det som skjer nå, er «stygt spill». Rundt klokken 13 sendte dommeren ut følgende melding til VG:

– Som dere sikkert forstår er det et veldig stygt spill som foregår.

De to tidligere toppdommerne Jonny Ditlefsen og Kjell Alseth sier til VG torsdag at uenighetene i dommer-bråket burde tas på bakrommet, og ikke være en del av offentligheten.