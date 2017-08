Stang ut for Messi da Barcelona hedret terrorofrene med seier

(Barcelona – Real Betis 2-0) Det har vært tunge dager for Barcelona, men søndag kveld ga fotballklubben den katalanske hovedstaden en etterlengtet opptur.

FC Barcelona ble nedsablet over to kamper i den spanske supercupen mot erkerival Real Madrid. Deretter ble selve byen rammet av et terrorangrep.

Barcelona har opplevd mye de siste dagene.

Søndag kveld spilte Barcelona sesongens første kamp da de serieåpnet i La Liga mot Real Betis. Da fikk hele Camp Nou og resten av Barcelona endelig noe å juble for.



Med spesialdrakter til minne for ofrene etter de grusomme hendelsene tidligere i uken, tok Barcelona sesongens første – og garantert ikke siste – seier, på komfortabelt vis. Et selvmål av Alin Tosca og en scoring av Sergi Roberto sørget for at alle tre poengene ble værende på Camp Nou.

«Vi er alle Barcelona»



En varebil meide ned og drepte 14 personer på den populære paradegaten La Rambla i Barcelona torsdag. Over 100 mennesker er skadet etter angrepet. I tillegg ble én person drept og syv skadet i en eksplosjon i Alcanar, mens syv personer ble skadet i Cambrils under en aksjon lik den som rammet Barcelona.

Lionel Messi, Ivan Rakitic, Sergio Busquets og de andre Barca-stjernene spilte med «Barcelona» på ryggen og #TotsSomBarcelona («Vi er alle Barcelona») på fronten. Flaggene vaiet på halv stang, spillerne spilte med sørgebånd, og det ble avholdt ett minutts stillhet før kampstart.

Da det var over, begynte publikum å applaudere og rope "No tinc por", katalansk for "jeg er ikke redd".

Kampen ble deretter blåst i gang, og da tok hjemmelaget umiddelbart kontroll og punkterte kampen innen første omgang var over. Etter 36 minutter tok de ledelsen da Messi og Gerard Deulofeu spilte vegg, men ballen gikk via den rumenske spilleren da han skulle klarere. I stedet får å få ballen bort fra mål – sendte han den i mål.

Bare to minutter senere fjernet Sergi Roberto det meste av spenning da Deulofeu snappet ballen og serverte midtbanespilleren, som satte ballen enkelt i mål.

SAMLET: Barcelona-spillerne hedret terrorofrene før kampen. Foto: Manu Fernandez , AP

Stang ut for Messi



Messi gikk målløs av banen etter å ha truffet treverket hele tre ganger. Han hadde i tillegg flere andre store muligheter, men – for en gangs skyld – klarte han ikke å finne nettmaskene.

Det ble kanskje tre stolpetreff for den argentinske superstjernen, men det viktigste, sett med Barca-øyne, var at det ble tre poeng for en klubb som trengte en opptur.

PS! Den andre Barcelona-baserte klubben i La Liga, Espanyol, spilte lørdag 1–1 borte mot Sevilla.