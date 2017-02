Spanske stjerner i ordkrig: – Et komplott mot ham

Barcelona-stjernen Gerard Piqué (30) antyder at dommerne hjelper Real Madrid. Han får svar av landslagskollega Sergio Ramos (30).

Real Madrid snudde søndag kveld 0-2 til 3-2-seier mot Villarreal, blant annet etter å ha scoret på et omdiskutert straffespark. Ballen spratt opp i armen til Villarreal-kaptein Bruno Soriano, og dommer Gil Manzano pekte på straffemerket. Cristiano Ronaldo scoret på straffen, som gjorde at det sto 2-2, og senere fullbyrdet Álvaro Morata comebacket med en heading.

Like etter kampslutt var Barcelonas Piqué ute på Twitter og klaget over dømmingen. Han klippet ut fire avisartikler fra avisene AS og Marca:

• En som hevdet at hans eget offside-annullerte mål i 0-0-kampen mot Málaga burde vært godkjent (19. november 2016).

• En som hevdet at Sergio Ramos sin godkjente scoring i 2-1-seieren mot samme Málaga burde vært annullert (21. januar 2017).

• En som hevdet at Barcelona ble snytt for straffespark i 1-1-kampen mot Villarreal (8. januar 2017).

• Og en som hevdet at det ikke burde vært straffespark til Real Madrid i søndagens 3-2-seier over samme Villarreal.

«Mot de samme lagene. Åtte poeng. Disse utklippene er fra Madrid-pressen, hvis det var tvil», skriver Piqué på Twitter.

– Ville blitt overrasket hvis det var Messi

Etter Real Madrids seier ble Real Madrid-kaptein Sergio Ramos, som på landslaget er stopperpartneren til Piqué, gjort oppmerksom på Twitter-stikket.

– Jeg ville blitt overrasket hvis det var Lionel Messi som skrev tweeten, svarte Ramos ifølge ESPN.

– Vi kjenner allerede til Piqués verden, der alt er et komplott mot ham, sa Ramos og fortsatte:

– Dommerne har en vanskelig jobb. Vi må prøve å gjøre dem mer komfortable. Noen ganger er dommeren med deg, andre ganger er han imot deg, men du må være forberedt på alt. Vi kommer ikke til å gå nærmere inn på dette, for det kommer ikke til å endre noe. Vi får tre poeng og fortsetter å være på førsteplass.

Kranglet om kjegle-kommentar

Det er ikke første gang Piqué og Ramos krangler med hverandre i mediene. I desember 2015 reagerte Ramos sterkt etter at Piqué hadde sammenlignet daværende Real Madrid-back Álvaro Arbeloa med en kjegle.

– Han må respektere våre lagkamerater. Mangel på respekt skaper en dårlig atmosfære, sa Ramos den gangen.

Piqué, som de seneste årene har vært fotballverdenens fremste forkjemper i den katalanske frigjøringskampen, bestemte seg i høst for å legge opp landslagskarrieren etter Russland-VM i 2018 fordi han mener kritikerne «har drept gleden min».