Slik kunne et katalansk landslag sett ut

I kjølvannet av Catalonias løsrivingsforsøk fra Spania har VG sett på hvordan et katalansk landslag kunne vært utformet.

1. oktober holdt Catalonia folkeavstemning for uavhengighet fra Spania. Det endte i kaos hvor over 800 mennesker ble skadet. Ifølge Jordi Turull, talsmann for myndighetene i Catalonia, uttalte at 90 prosent av de 2,25 millioner stemmene stemte for løsrivelse.

Spanias statsminister Mariano Rajoy benektet derimot hele avstemningen.

Bakgrunn: Folk dras med makt ut av valglokalene i Spania

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. * Catalonia mener selv de bidrar

langt mer til landets BNP enn de får tilbake. Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia. *De har sitt eget språk *De har en høyere levestandard enn hva spanjoler flest har. * Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

(Kilde: NTB, AFP)

Xavi: Topp 10–15 i verden



Dersom Catalonias håp om løsrivelse blir virkelig har de muligheten til å stille et slagkraftig landslag. I 2015 uttalte den tidligere midtbaneeleganten fra Barcelona, Xavi Hernández, at et toppet Catalonia ville vært blant de 10-15 beste landslagene i verden.

– Jeg er litt skeptisk til at de hadde ligget i verdenstoppen. Så gode tror jeg ikke de ville vært. Det har jeg veldig begrenset tro på, sier Dan Eggen, tidligere Spania-proff og forfatter av boken «Barcelona. Mer enn en klubb» fra 2012.

VG-kommentator: Så innmari «mye mer enn en klubb»

De har et eget landslag alt, men er ikke godkjent av UEFA eller FIFA og får dermed kun spilt treningskamper. De siste ti årene har Catalonia spilt elleve matcher mot landslag av den svakere klassen. Senest 3-3 mot Tunisia i desember 2016.

Sportslige konsekvenser: Slik tar fotballklubben Barcelona standspunkt

Potensiell 11-er



Her er et eksempel på hvordan et landslag fra Catalonia kunne sett ut:

Kiko Casilla; Héctor Bellerín, Gerard Pique, Marc Bartra, Jordi Alba; Cesc Fàbregas, Sergio Busquets; Balde Keita, Bojan Krkic, Gerard Deulofeu; Gerard Moreno.



Petter Veland, Viasat-ekspert, tror det ville tatt tid å få et bra landslag.

– De har en solid base av spillere, men det tar tid å bygge opp en kultur og bygge relasjoner. Det ligger absolutt et potensial her. I øyeblikket mangler de kanskje den stjernespissen i og med at Bojan aldri ble så god som mange trodde og en bedre keeper, sier Veland.

Se målene fra Barcelona-seieren foran tom stadion:

Les også: Guardiola refser Spanias statsminister

Andre spillere som er katalanske: Martin Montoya, Aleix Vidal, Jordi Amat, Christian Tello, Sergi Roberto, Oriol Romeu, Victor Sanchez og Sergi Samper.

På trenersiden kommer Pep Guardiola fra Catalonia. Per nå ledes Catalonia av Sergio Gonzales, tidligere Espanyol-trener med over 400 kamper i spansk toppfotball.

Den avdøde fotballegenden Johan Cruyff var lagets trener mellom 2009–2013.

– Dette er en kamp som har pågått i 300 år og det vil ta veldig lang tid videre også dersom en uavhengighet en gang blir realitet. Trolig vil nok spillerne vi snakker om i dag ha lagt om den gang dette eventuell blir realitet, sier Veland.

Les mer: Pique takker kjæresten Shakira for at han holder nivået

Pique kan trekke seg



Gerard Pique har lenge talt for katalansk uavhengighet fra Spania. Han er i troppen når Spania møter Albania fredag og Israel neste mandag i kvalifiseringskampene til VM, men sier at han er villig til å trekke seg fra landslaget om hans engasjement for Catalonia er et problem.

– Men jeg tror jeg kan fortsette å spille for landslaget. Jeg er overbevist om at tusenvis av mennesker er uenige med det som har skjedd i dag. Men om treneren eller ledelsen rundt landslaget mener det er et problem, vil jeg trekke meg før 2018.

I sommer: Krangel mellom Barcelona-president og Neymar

Lagoppstillinger fra Catalonia-Argentina 4–2 i 2009: Catalonia: Victor Valdes; Bruno Saltor, Carlos Puyol, Oleguer, Joan Capdevila; Pique, Busquets, Xavi; Verdu, Sergio Garcia, Bojan. Argentina: Diego Pozo; Alvarez, Nicolas Ostamendi; Martín Demichelis; Emiliano Papa; Fernando Gago, Mario Bolatti, Javier Pastore; Angel Di Maria, Gonazalo Higuain, Ezequiel Lavezzi

Slo Argentina



I 2009 vant Catalonia 4–2 over Argentina etter mål fra Sergio Garcia, Sergio Gonzalez, Moises Hurtado og Bojan Krkic foran 53.000 på Nou Camp. Javier Pastore og Angel Di Maria scoret for Argentina.

VG+: Slik ble Petter Veland spansk ekspert

Mot sterke Brasil-lag med blant annet Ronaldinho og Ronaldo i begge kampene ble det 1-3-tap i 2002 og 2-5-tap i 2005.

– Katalanere er veldig stolte av fotballen sin, men de har også andre særegne ting de trekker fram som språket og maten. Det blir selvfølgelig en hypotetisk diskusjon å snakke om et landslag for det er veldig langt fram dit, sier Eggen.

Les mer: Real Madrid-fansen viftet med spanske flagg i seier