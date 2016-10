Skjelte ut fansen etter flaskekasting

(Valencia - Barcelona 2-3) Tre minutter på overtid sørget Lionel Messi for at Barcelona slo Valencia, og så skjelte han ut fansen etter at Neymar ble truffet av en flaske.

– Det er en av de mest dramatiske kampene jeg har sett på svært lenge, kommenterte Roar Stokke på Viasat da kampen over fem minutter på overtid ble blåst av.

Snaue to minutter tidligere hadde avgjørelsen falt: Lionel Messi gjorde ingen feil fra krittmerket - Barcelona vant 3-2.

Det var ikke den eneste overtidsdramatikken som utspant seg på Mestalla, for i jubelscenene som fulgte, ble Neymar truffet av en flaske kastet av noen supportere. Han gikk i bakken sammen med Luis Suárez, og Messi svarte på flaskekastingen med en tirade opp mot Valencia-supporterne.

Neymar og Suárez kom seg etter hvert opp på beina, og Barcelona kunne puste lettet ut mot en motstander de bare maktet å få med seg ett poeng mot forrige sesong. Det holdt på å gå galt for den regjerende seriemesteren også lørdag.

Snudde kampen på fire minutter

Etter at nevnte Messi sørget for at Barcelona ledet 1-0 til pause, slo hjemmelaget nådeløst tilbake i den andre omgangen.

Først i det 52. minutt, da Barcelona-eide Munir El Haddadi, som er på lån i Valencia, prikket inn utligningen fra rett utenfor sekstenmeteren.

Så i det 56. minutt, da Rodrigo ekspederte et innlegg fra Nani i mål.

Og vipps, så var kampen snudd på fire små minutter.

Barcelona hadde imidlertid mer på lager, og litt over timen spilt var toppscorer Luis Suárez på rett sted til riktig tid. En glimrende Diego Alves i Valencia-buret stoppet forsøk nummer én fra Rakitic, men på returen fikk uruguayanske Suárez stå alene og prikke inn utligningen.

Og så, over tre minutter på overtid, avgjorde altså Messi, det etter at Suárez hadde tatt telling innenfor sekstenmeteren.

AVGJORDE: Lionel Messi, som her omfavnes av Neymar og Denis Suárez. Foto: Jose Jordan , AFP

Iniesta-skade

Dermed kan Barcelona juble for tre poeng og en foreløpig tabelltet. Etter ni runder står laget med 19 poeng, men Atlético, Real Madrid og Sevilla kan alle gå forbi det katalanske storlaget.

Det er likevel ikke bare jubel i Barcelona-leiren av den grunn.

Et allerede skadeplaget lag, som i midtuken fikk Gerard Piqué og Jordi Alba på skadelisten, må trolig klare seg uten Andrés Iniesta i overskuelig fremtid.

Midtbane-eleganten så ut til å få en vridning i kneet allerede kvarteret ut i kampen etter en duell mot Enzo Pérez og forlot banen på båre mens tårene rant. Ifølge NTB har han pådratt seg en leddbåndsskade, og ifølge spanske medier kan han være ute i flere måneder.

Barcelona melder selv at de skal gjennomføre tester i løpet av søndagen.

UT PÅ BÅRE: Andrés Iniesta. Foto: Jose Jordan , AFP