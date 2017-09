Ronaldo slaktes og hånes etter sjokktapet

Etter sjokktapet mot Real Betis ligger Real Madrid allerede syv poeng bak Barcelona. Dagen derpå får Cristiano Ronaldo (32) gjennomgå.

Den portugisiske angriperen får pepper for sin sjansesløsing, mens den franske manageren kritiseres for å reagere for sent.

Ronaldo, som var tilbake i La Liga-spill etter fem kampers karantene, var en skygge av seg selv i 1-0-tapet mot Real Betis. Ved flere ganger endte han opp med å skli og falle i avgjørende avslutningsøyeblikk.

Bakgrunn: Sjokktap for Real Madrid – ny «verdensrekord» glapp

Mens ingen av lagkameratene hadde mer enn to skudd i løpet av kampen, fyrte Ronaldo av hele 12 avslutninger uten å score, noe som ifølge statistikknettstedet WhoScored er den verste sjansesløsingen av en spiller i La Liga siden september 2015. Også den dagen var det Ronaldo som stod bak skrekktallene.

Se overtidsscoringen som senket Real Madrid:

Strykkarakter

Den spanske avisen Marca beskriver Ronaldo som «engstelig» og kaller prestasjonen hans «dårlig». På spillerbørsen får han tildelt strykkarakter.

«Ronaldo virket svært overanstrengt, som om han på 90 minutter prøvde å gjøre opp for den tapte tiden etter fem kampers suspensjon», skriver AS, en annen Madrid-avis.

Lest denne? Derfor buer Real Madrid-fansen på Gareth Bale

I Barcelona-baserte medier er man enda mer nådeløs mot Real Madrid-stjernen. «Cristiano burde vært utvist i comebacket», skriver Mundo Deportivo, som refererer til en utilsiktet stempling av portugiseren på Real Betis-backen Aïssa Mandi.

«Feil på feil for Cristiano Ronaldo. Hans ligadebut for sesongen kunne ikke gått verre: En mengde misbrukte sjanser og en stygg stempling som dommeren overså», skriver Sport.

Les også: Slik er Barcelonas kriseplan

Hånes etter feiring

Etter Real Madrids hjemmetap, som var lagets tredje strake hjemmekamp uten seier i La Liga, ligger Barcelona allerede hele syv poeng foran den regjerende mesteren.

På sosiale medier illustreres dette gjennom håning av Cristiano Ronaldo og hans draktfeiring mot Barcelona tidligere i sesongen, som ga ham gult kort og dermed bidro til at han mistet de første seriekampene:

Syv poeng opp til Barcelona blir ikke en lett luke å tette for Real Madrid, men enda tøffere blir det for Cristiano Ronaldo å tette luken opp til Lionel Messi i kampen om toppscorertittelen.

Messi har nemlig utnyttet rivalens utestengelse til å skaffe seg et heftig forsprang. Mens portugiseren fortsatt jakter sitt første seriemål for sesongen, står Barcelona-stjernen allerede med ni fulltreffere etter fem serierunder.