Ronaldo reddet Madrid fra japansk finalesjokk

(Real Madrid - Kashima Antlers 4-2) 24-årige Gaku Shibasaki sjokkerte Real Madrid i finalen i klubb-VM, men den spanske storklubben trakk det lengste strået til slutt.

Selv om Karim Benzema ga Real Madrid en tidlig ledelse og Cristiano Ronaldo sikkert satte en straffescoring etter pause, så måtte det spanske storlaget virkelig kjempe i finalen i klubb-VM mot japanske Kashima Antlers.

Midtbanespiller Gaku Shibasaki var i storform og satte to baller i nettet bak Keylor Navas i Yokohama.

Real Madrid slet stort med å temme Shibasaki og hans lagkamerater, og japanerne var flere ganger nære ved å sette flere baller i buret bak Keylor Navas.

Desverre for japanerne, så våknet Cristiano Ronaldo i ekstraomgangene.

Den ferske gullballenvinneren satte to baller i nettet i forlengelsen og sikret Real Madrid tittelen som verdens beste klubblag.

24-åring straffet superstjernene



Det meste virket halvhjertet fra Real Madrid i Yokohama, men takket være en frisk og god Karim Benzema tok

Etter ni minutters spil banket Luka Modric til fra 16 meter. Kashima-målvakten måtte gi retur på skuddet og returen havnet rett i føttene på Karim Benzema. Franskmannen kunne enkelt sette ballen i mål fra fem meter.

Det var lite som stemte for «Los Blancos» i Yokohama søndag, og utover i omgangen spilte japanerne på seg selvtillit. Etter flere gode halvsjanser, kom den virkelig store bare minuttet før pause.

Shouma Doi vandret ut fra sin spissposisjon og ble spilt fri på venstrekanten. Der dro han seg fri fra Daniel Carvajal og la inn i feltet. Der ventet Gaku Shibasaki, som kranglet seg forbi Raphael Varane og satte ballen kontant nede i lengste hjørne.

En mutt gjeng med superstjerner måtte gå i garderoben med et baklengsmål i bagasjen og etter hvilen måtte de se at det skulle komme et til.

For da Real Madrid-forsvaret vartet opp med en håpløs klarering bare minutter etter hvilen, så dukket Shibasaki atter en gang opp.

Den japanske 24-åringen stormet fremover, dro seg litt ut mot venstre og banket til mot nærmeste hjørne. Keylor Navas strakk seg så langt han kunne, men kunne ikke hindre Shibasakis avslutning i å suse i nettet.

Ronaldo-trippel reddet Madrid



Det så ut til at Real Madrid slet med å riste av seg sjokket etter japanernes ledermål og klarte ikke skape de helt store sjansene, men like før det var spilt en time ble Karim Benzema i overkant tøft behandlet i Kashimas sekstenmeter. Cristiano Ronaldo var iskald og sikker da han utlignet til 2-2.

Den neste halvtimen klarte ikke Real Madrid heve seg og kjøre japanerne i senk, men i stedet var heller Kashima nære ved å ta ledelsen ved flere anledninger.

Det spanske storlaget slo tilbake bare minutter ut i ekstraomgangene. Karim Benzema, som var blant Real Madrids beste i kampen, vendte kjapt opp på 25 meter og stakk gjennom til Cristiano Ronaldo, som var iskald alene med keeper da han sendte Real Madrid tilbake i ledelsen.

Og kun få minutter senere var den ferske gullballen-vinneren på farten igjen. Toni Kroos fanget opp en klarering og banket til. Ballen endte i stedet i bena på Cristiano Ronaldo som dunket den opp i nærmeste hjørne og sørget for 4-2-seier for den spanske storklubben.