Ronaldo-hat trick senket byrivalen

(Atlético Madrid - Real Madrid 0-3) Cristiano Ronaldo (31) flekset muskler nok en gang og ydmyket Atlético Madrid på deres egen hjemmearena.

Først scoret han på et heldig frispark, så skaffet han straffe som han selv konverterte sikkert, før han hamret inn sitt tredje for kvelden etter 77 minutter.

– Det er en maktdemonstrasjon, fastslo Viasat-kommentator Petter Veland under direktesendingen.

Med det har Ronaldo nå ti mål i ligaen. Seieren gjorde også at Real Madrid økte ledelsen på toppen av La Liga etter at Barcelona bare klarte 0-0 hjemme mot et Malaga som avsluttet med ni mann.

Det første målet må sies at var av den heldige sorten. Etter at Real Madrid fikk frispark på rundt 20 meter, visste hele stadion hvem som skulle ta det. Ronaldo gikk frem og skjøt via et Atletico-ben, bak Jan Oblak som var på vei andre veien.

– Det trenger ikke være vakkert. Den trenger ikke sitte i krysset. Mål er mål, sa Veland.

Så doblet samme Ronaldo ledelsen etter 71 minutter. Stefan Savic felte portugiseren innenfor 16-meteren og straffe til gjestene. Den skulle han selvfølgelig ta selv. Sendte Oblak feil vei og scoret sitt 17. mål mot byrivalen.

Kunne vært verre

Men han var ikke ferdig. Isco sendte Gareth Bale på løp, som viste frem sin vanvittige hurtighet og tok med Atletico-stopperne på løpetur før han spilte til Ronaldo som fikk stå helt alene på bakre stolpe. En enkel bredside sørget for total ydmykelse av byrivalen, med sitt niende mål på Vicente Calderón. Det er også første gang med Oblak som målvakt.

Det kunne også vært verre. Ronaldo var involvert i en kontroversiell situasjon i første omgang. En heading fra portugiseren så ut til å bli reddet mesterlig av Oblak, men reprisene viste at ballen muligens var over linja. Bale burde også scoret etter timen da han fikk stige helt upresset til værs, men headingen gikk over.

Syv mål og god innsats i høst har styrket waliserens status, og lønn i Real Madrid. Men med større innflytelse kommer også større forventninger. Og akkurat mot Atlético Madrid har den tidligere Tottenham-stjernen litt å gå på. For på 14 møter har han kun scoret én gang mot byrivalen, ifølge sportsavisen AS.

SCORET IGJEN: Cristiano Ronaldo sørget for at Real Madrid økte ledelsen på toppen av La Liga-tabellen. Foto: Curto De La Torre , AFP

Kveldens oppgjør er for øvrig den første av mange tøffe matcher fremover for de helhvite. Allerede på tirsdag skal Real ut i en tøff Champions League-bortekamp mot Sporting Lisboa, neste lørdag er klart for El Clásico, før skal Real-forsvaret skal få testet seg mot Borussia Dortmund i høstens siste CL-kamp. Så starter Klubb-VM i Japan 15.desember.

Tapet ødela trolig siste rest av Atléticos gulldrøm. De åpnet sesongen med å unngå tap i de elleve første kampene, men så har Diego Simeones mannskap tre tap på sine fire siste oppgjør. Etter tolv runder er det allerede ni poeng opp til tabelltoppen. Det var Real Madrids første ligaseier over byrivalen siden april 2013.

Det hører med til historien at de hvitkledde i mellomtiden har slått Atlético i to mesterligafinaler (2014 og 2016).

La Liga har ikke vært helt Real Madrids turnering de siste årene. Storklubben har ikke vunnet den spanske serien siden 2012. Nå ser det lovende ut for Zidane og co.