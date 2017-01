Real Madrid vant da de andre topplagene snublet

(Real Madrid - Real Sociedad 3-0) Effektive Real Madrid smadret seriefemmer Real Sociedad. Samtidig sikret de seg en pen luke i tet.

For den 20. serierunden endte med poengtap i tur og orden for lagene bak hovedstadsklubben på tabellen.

Barcelona spilte 1-1 mot Real Betis, Sevilla tapte mot Espanyol og Atlético Madrids oppgjør mot Alavés endte målløst.

Real Madrid på sin side sendte Sociedad tilbake til Baskerland med tre mål i sekken og null poeng.

Med seieren økte Los Blancos luken ned til Barcelona og Sevilla til fire poeng. Byrival er hele ti poeng bak. Alle tre med én kamp mer spilt enn serielederen.

Ronaldo sentral

Søndag trengte de kun seks skudd på å score tre.

Mateo Kovacic var mannen bak 1-0, kroatens første ligascoring for Real Madrid siden overgangen fra Inter.

22-åringen ble spilt fri av Cristiano Ronaldo, forserte med ball og trillet inn 1-0 langs gressmatten på Santiago Bernabeu etter 38 minutter.

Til tross for et stort Sociedad-press like før og like etter hvilen, var det hjemmelaget som økte til 2-0 seks minutter ut i andre omgang.

Rollene fra 1-0-scoringen var byttet om. Kovacic spilte fri Ronaldo, som lobbet ballen over en utrusende Geronimo Rulli i Sociedad-buret.

Alvaro Morata, som fikk en scoring korrekt annullert for offside, tegnet seg også på scoringslisten. Målet kom etter en glitrende kontring av hjemmelaget åtte minutter før slutt.

Danilo slapp ut til Lucas Vazquez som pisket inn et innlegg fra høyre. Morata takket for innlegget og stanget inn 3-0.

Dermed var Madrid tilbake på vinnersporet etter en uryddig periode.

18 dager før det smeller i åttedelsfinalen i Champions League mot Napoli.