Ramos syndet - og «reddet» uavgjort: - Ingen er bedre i verden på dødballer

(Real Madrid - Villarreal 1-1) Zinedine Zidanes Real Madrid jaktet rekord og lagets 17. strake ligaseier, men måtte ta til takke med uavgjort hjemme mot Villarreal.

Hadde Real Madrids perfekte sesongstart fortsatt mot Villarreal, ville Zinedine Zidanes menn ha slått rekorden til Pep Guardiolas Barcelona fra 2010/11-sesongen.

Istedenfor tok seiersrekken til Real Madrid slutt på 16 (12 av de kom på slutten av forrige sesong), og dermed deler de to erkerivalene rekorden over flest strake ligaseirer i La Liga: 16 i tallet, altså.

Ramos til VG: -Vi er klare for Barcelona og Atlético

Onsdag ble det uavgjort mot Villarreal på eget gress. Hjemmelaget startet best og hadde det meste av banespillet, men det var bortelaget som først fikk uttelling.

Raphaël Varane mistet ballen, og stopperkollega Sergio Ramos gjorde så absolutt ikke opp for makkerens feil da han handset soleklart innenfor eget felt.

TIL ANSIKTET: Både Gareth Bale (t.h.) og Sergio Ramos (t.v.) tok seg til ansiktet da Villarreal fikk straffe. Sistnevnte fikk ballen i hånda, men gjorde et uærlig forsøk på å skjule det for dommeren. Foto: Gerard Julien , AFP

Akkurat som mot Espanyol i forrige serierunde tok den spanske stopperen seg til ansiktet i håp om å slippe unna straffe, men i motsetning til forrige runde, da dommeren lot seg lure, pekte onsdagens pipeblåser på krittmerket.

Og med en frekk panenka-straffe (en chip midt i mål) sendte Bruno Soriano (32), som har tilbragt hele sin fotballkarriere i Villarreal, laget med kallenavnet Den gule ubåten i føringen rett før hvilen.

Det tok imidlertid ikke langt tid før Ramos gjorde opp for seg. Under tre minutter var gått av den andre omgangen da han stanget inn utligningen etter en corner.

– Ingen er bedre i verden på dødballer. Det tør jeg påstå, kommenterte Viasats Arnstein Friling på direkten.

Les også: VGs tabelltips for La Liga 2016/17

Derifra og ut dreide det aller meste seg om Real Madrid, men hjemmelaget ble stadig mer frustrert etter hvert som sjansene ikke ble omsatt i scoring. Cristiano Ronaldo pådro seg et gult kort, manager Zinedine Zidane tok ut Karim Benzema og Gareth Bale, men fikk ikke samme uttelling som da laget snudde til seier mot Sporting Lisboa i Champions League.

Gang på gang brente stjernegalleriet til Real Madrid sjansene de spilte seg til, og dermed endte det 1-1 og med Real Madrids første poengtap i 2016/17-sesongen. Det var tydelige frustrerte spillere som flokket seg rundt dommeren etter kampslutt. Dani Carvajal pådro seg også et gult kort etter at kampen var over.

Klubben beholder uansett tabellteten med sine 13 poeng. Villarreal står med ni etter fem spilte kamper.

PS! Barcelona og Atlético Madrid møtes til storkamp klokken 22.00. Kampen kan sees på Viasat 4. Andre resultater onsdag kveld i La Liga: Celta Vigo - Sporting 1-0.

PS 2! 11 spillere har scoret Real Madrids 13 seriemål denne sesongen. Gareth Bale og Sergio Ramos de eneste som har scoret flere enn ett. Begge har altså to.

Mot Villarreal på eget gress ble Sergio Ramos synderen.

Forrige serierunde slapp han med skrekken etter å ha tatt seg til ansiktet da ballen traff hånda hans innenfor egen sekstenmeter. Onsdag kveld skjedde det samme, men dommeren lot seg denne gang ikke lure.

Det er tredje gang stopperen forårsaker straffe til motstanderlaget denne sesongen, ifølge Viasat-kommentator Petter Veland.

PS! 11 spillere har scoret Real Madrids 13 ligamål denne sesongen. Bare Sergio Ramos og Gareth Bale har scoret flere enn ett seriemål: begge med to i tallet.