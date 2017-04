Ramos hudflettes for Messi-takling: – Total hodemist

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos (31) får gjennomgå etter utvisningen i 3-2-tapet mot Barcelona.

– Sergio Ramos som kaptein, som rutinert spiller, i sesongens viktigste kamp, på dét tidspunktet i kampen, så stuper du opp på midtstreken og legger inn en sånn takling. Det er total hodemist, og det koster dem til slutt kampen, sier fotballekspert Morten Langli i Viasats studio etter El Clásico.

Like etter at Barcelona hadde tatt ledelsen etter en flott scoring av Ivan Rakitic, så kastet Ramos seg inn i en takling på Messi. Med 12 minutter igjen å spille fikk Real Madrid-kapteinen marsjordre.

Kampen endte til slutt med 3-2-seier til Barcelona etter en spinnvill kontring kronet av en sylskarp Messi-avslutning langs stolperoten. Etter kampen er røde Ramos et hett samtaleemne.

– Det er nesten godt å se at en sånn idiotisk handling koster dem kampen, sier Langli.

Her blir Messi slått til blods:

Ramos: – Gikk ikke inn for å skade

Real Madrids høyreback Dani Carvajal er enig i at Ramos-utvisningen bidro til å avgjøre kampen i Barcelonas favør.

– Det var en syk kamp, og utvisningen definerte den. Vi klarte å utligne, men i aller siste situasjon mislyktes vi og tapte kampen. Kampen hadde vært åpen i begge ender og vi var uheldige, sier Carvajal ifølge ESPN.

Selv mener Sergio Ramos, som pådro seg sin 22. utvisning i Real Madrid-drakt, at utvisningen var for streng.

– Det røde kortet var overdrevent. Jeg gikk ikke inn for å skade noen. Etter min mening var det et gult kort, men ikke rødt. Jeg var for sent inne, men det var ikke kontakt. Jeg prøver aldri å skade noen, sier Real Madrid-kapteinen.

Her er de dramatiske høydepunktene fra El Clásico:

Piqué: – Han kommer til å angre

Etter å ha blitt utvist, gestikulerte Ramos heftig mot sin landslagskollega og Barcelona-rival Gerard Piqué, som er glad i å påpeke hver gang Real Madrid får en dommeravgjørelse med seg.

– Piqué elsker å snakke om dommere, klage, tvitre, og han fikk det som han ønsket. Jeg forsvarer det som er mitt, han forsvarer det som er sitt, og når vi forsvarer det samme, så gjør vi det samme. Men forvent ikke at jeg skal gi ham en klem etter en Clásico, sier Sergio Ramos ifølge Marca.

Piqué, som har vært i flere ordfeider med Ramos i det siste, mener Real Madrid-stjernens utvisning var helt korrekt.

– Når Ramos kommer hjem, kommer han til å angre på det han gjorde. Det røde kortet er helt klart, han går inn med begge beina og Messi var på vei mot mål. Her i Madrid er de vant til veldig snill dømming, og når dommeren gjør en god jobb, så er han dårlig, sier Barcelona-stopperen ifølge Independent.