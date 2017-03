Ramos ble helten i sluttminuttene nok en gang

(Real Madrid - Real Betis 2-1) Kaptein Sergio Ramos (30) sto frem nok en gang med en sen og viktig scoring. Og da ble den stygge tabben til keeperkollega Keylor Navas fort glemt.

I stedet snakket alle om hvor fantastisk midtstopperen er. For det er absolutt ikke første gang han står frem når Real Madrid er desperate etter scoring. VG har gått gjennom scoringene hans denne sesongen. Fire peker seg ut som meget viktige og avgjørende for at Zinedine Zidanes gutter har sikret seg kjærkomne poeng og et trofe:

• 9. august 2016: Supercupfinalen mot Sevilla i Trondheim. Ramos med 3-2-scoringen på overtid.

• 3. desember 2016: Utlignet borte mot Barcelona på overtid til 1-1.

• 10. desember 2016: Satte inn seiersmålet og 3-2 hjemme mot Deportivo La Coruna.

• 21. januar 2017: Sto bak begge målene som sikret alle poengene i 2-1-seieren hjemme mot Malaga.

• 7. mars 2017: Headet inn to scoringer, snudde kampen og sikret avansement i Champions League borte mot Napoli, i kampen som Real til slutt vant 3-1.

• 12. mars 2017: Stanget inn 2-1 mot Real Betis etter 81 minutter.

Tror han kunne scoret 25

– Spørsmålet har vært stilt. Hvor mange mål hadde Ramos scoret om han hadde spilt spiss gjennom en hel sesong for Real Madrid? Minst 25, sa Viasat-kommentator Petter Veland.

Scoringen søndag var Ramos sitt syvende i ligaen. Tre minutter tidligere hadde Betis blitt redusert til 10 mann da Cristiano Piccini fikk sitt andre gule kort.

Bortelaget tok ledelsen på Santiago Bernabéu etter et klønete selvmål av Real Madrid-keeper Keylor Navas i det 25. minutt, men Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 før pause. Det var portugiserens 19. seriemål denne sesongen.

Tidligere på dagen gikk Barcelona på en lei smell borte mot Deportivo La Coruña og tapte 1-2. Real Madrid benyttet seg av muligheten til å ta over tabelltoppen med to poengs margin. Real Madrid har i tillegg én kamp til gode på Barcelona.

