Portugisisk avis: Sint Ronaldo vil bort fra Spania

Cristiano Ronaldo (32) er så rasende og frustrert over anklagene om skattefusk at han vil forlate Spania.

Det er den portugisiske avisen A Bola som hevder dette fredag.

De spanske påtalemyndighetene mener at Real Madrid-stjernen har unndratt 140 mill. kroner i skatt i årene 2011 til 2014.

– Cristiano Ronaldo vil forlate Spania, lyder overskriften over hele førstesiden på den portugisiske avisen.

A Bola hevder at Real Madrid-president Florentino Perez har blitt orientert om avgjørelsen, og at det er umulig å overtale Ronaldo til å skifte mening.

Det har ikke kommet noen offisiell reaksjon fra «team Ronaldo», men hans advokat, Antonio Lobo Xavier, sier at spilleren er sjokkert over anklagene.

– Det er en kjempeoverraskelse for spilleren, som føler seg forurettet, sier Xavier til en portugisisk tv-stasjon.

– Det gir meg et særlig ansvar for å tale på hans vegne omkring hans følelse av sorg og urettferdighet.

Til den portugisiske avisen Deportes Cuatro sier Ronaldo at han har «ren samvittighet».

Også den Madrid-baserte sportsavisen Marca skriver at Ronaldo er opprørt over saken, og avisen avviser ikke at salg kan komme på tale – hvis en kjøper er villig til å overføre et høyt nok beløp på nettbanken.

A Bola antyder at en overgangssum vil ligge på 1,7 milliarder kroner, og at en hjemkomst til Manchester United er blant de aktuelle klubbene. Andre kan være Paris Saint-Germain og Monaco, i følge den portugisiske avisen.

Ronaldos advokat sier at fotballstjernen opplyste om sine inntekter relatert til kommersielle rettigheter i 2014, og at han den gang også la fram tallene for de tre foregående årene.

Skulle Ronaldo bli dømt skyldig i en eventuell rettssak, vil han risikere en fengselsdom på minst 15 måneder. I henhold til spansk lov trenger man imidlertid ikke å sone dommen i fengsel dersom straffen er under 24 måneder og man ikke har kriminelt rulleblad.

Ronaldo er ikke den første store fotballstjernen som havner i skattetrøbbel. Lionel Messi ble i mai, sammen med sin far Jorge Horacia, dømt til 21 måneders betinget fengsel for ikke å ha betalt 40 millioner kroner i skatt til den spanske stat.