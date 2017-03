Neymar og Messi briljerte fire dager før PSG-returen

(Barcelona - Celta Vigo 5-0) Etter fadesen borte mot PSG i Champions League, har Barcelona gjort rent bord i hjemlig liga. Nå venter returoppgjøret.

Blant høydepunktene i lørdagens nedsabling av Celta Vigo: Et herlig Messi-raid og en eventyrlig Neymar-lobb.

– Hvem sier at det er umulig for dette Barcelona-laget å score fire mål mot PSG?, undret Viasat-kommentar Arnstein Friling like før de for fjerde gang fant nettmaskene lørdag kveld.

Et par minutter etter Samuel Umtitis 4-0-scoring, la Lionel Messi på til 5-0 med sin 38. scoring på 37 kamper denne sesongen.

Dermed har katalanerne fire seire av fire mulige etter at de ble overkjørt av PSG i Champions League. Returoppgjøret mot franskmennene finner sted førstkommende onsdag.

Oppgaven er enorm etter at PSG vant 4-0 på hjemmebane.

Skulle imidlertid Lionel Messi og Neymar vare på det gode humøret fra lørdag kveld, er de vonde å hanskes med uansett om motstanden heter Celta Vigo eller PSG.

Lekkerbisken fra Neymer

Duoen var i det lekne hjørnet da Barcelona gjorde Camp Nou til en særs lite gjestfri bortearena for de lyseblå fra Vigo.

Etter at Lionel Messi løp over halve banen før han banket Barcelona i ledelsen fra 17 meter, vartet hans brasilianske angrepskollega opp med en nært mirakuløs avslutning kvarteret senere.

Fra syv meter avsluttet 24-åringen på første berøring etter en stikker fra Messi. Med en ytterst følsom høyrefot sendte Neymar ballen i en skyhøy bue over keeper.

– Det er fem-stjerners fotball, kommenterte Arnstein Friling for Viasat, idet 2-0 satt etter 40 minutter.

Offside-scoring og tabelltopp

De to nevnte stod for mye av underholdningen lørdag kveld. Flere ganger kombinerte de seg frem til avslutninger på mesterlig vis.

I andre omgang var begge involvert i det oppbyggende spillet før Ivan Rakitic satte 3-0 fra kort hold. Kroatens femte mål for sesongen skulle vært avblåst for offside, men ble godkjent.

Deretter fulgte stopper Umtiti opp med 4-0 etter en drøy times spill, før Messi satte det femte kort tid senere.

Seieren gjør at Barcelona inntar serieledelsen i La Liga, ett poeng foran Real Madrid – som har én kamp mindre spilt. Begge lag har kun tapt to kamper denne sesongen.

Ligarivalene møtes i 33. runde, 23. april.

PS! Real Madrid - som mistet serieledelsen forrige serierunde - vant borteoppgjøret mot Eibar med sifrene 4-1 tidligere lørdag. To scoringer av Karim Benzema, og en av Marco Asensio og James Rodriguez gjorde at det stod 4-0 for Los Blancos. 18 minutter før slutt reduserte Ruben Peña for hjemmelaget.