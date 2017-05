Nå kan også Ronaldo være i skattetrøbbel

Dagen etter at spansk høyesterett dømte Lionel Messi til 21 måneders betinget fengsel, har Cristiano Ronaldo skattemyndighetene på nakken.

Den spanske radiostasjonen Cadena Ser melder at skattemyndighetene vil ha vurdert hvorvidt Real Madrid-stjernen har unnlatt å betale inntil åtte millioner euro - rundt 75 millioner norske kroner - i skatt i forbindelse med inntekter fra sponsoravtaler og såkalte image-rettigheter mellom 2011 og 2014.

Jussen i dette blir det en dommer i Madrid som skal vurdere.

Ifølge radiostasjonen skal Ronaldo imidlertid ha kommet skattemyndighetene i forkjøpet da han angivelig betalte seks millioner euro i skatt knyttet til inntektsåret 2014.

Risikerer bot



Pengene fra image-rettighetene skal ha blitt oppbevart på Jomfruøyene.

Cadena Ser skriver også at Ronaldo og hans rådgivere aldri har forsøkt å holde noe skjult og at man har gitt skattemyndighetene all mulig dokumentasjon i forbindelse med disse inntektene.

Skulle det bli tatt ut sak mot Ronaldo risikerer han en saftig bot, eller en betinget fengselsdom.

Anket til høyesterett



Lionel Messi ble i fjor sommer dømt for ikke å ha betalt 40 millioner kroner i skatt fra lukrative sponsoravtaler. Straffen på 21 måneders betinget fengsel ble anket til høyesterett. Spansk høyesterett valgte i går å opprettholde dommen.

I Spania er det slik at du slipper å sone alt under 24 måneder dersom du tidligere er ustraffet.